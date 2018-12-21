Рубль «потрясло» заявление экс-главы ФРС

Москва, , 07:11 — REGNUM На торгах Московской биржи 20 декабря рубль довольно сильно упал и к доллару, и к евро. По отношению к доллару российская нацвалюта потеряла к вечеру 1,46% стоимости, а по отношению к евро — 1,38%. Мировые финансовые рынки потрясло заявление экс-главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, сделанное в интервью телекомпании CNN, о том, что период роста фондового рынка США подошел к концу, и инвесторам теперь надо «спасаться бегством», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По мнению Гринспена, отказ от политики дешевых денег и повышение процентных ставок в США представляют собой «ядовитую смесь» как для реального, так и финансового сектора. После заявления Гринспена в мире началась распродажа рискованных активов, в том числе фьючерсных контрактов и валют развивающихся стран. Рубль не стал исключением.

Прошедшая 20 декабря ежегодная пресс-конференция Владимира Путина не помогла укреплению рубля, а, скорее, добавила «масла в огонь», поскольку российский президент озвучил реалистичные, но достаточно скептические прогнозы по экономическому росту и инфляции по итогам 2018 г. (президент заявил о том, что рост ВВП в текущем году будет выше 1%, а инфляция потребительских цен может оказаться выше правительственного прогноза в 4% и достигнет 4,1−4,2%).

К вечеру нефть Brent обвалилась на 1,56%, до $55,84 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI в четверг к закрытию вырос на 0,38%, что, вероятно, было связано с увеличением спроса на наиболее надежные активы. Тем не менее доллар оказался не всесилен. Курс евро к доллару вечером в четверг вырос на 0,39%. Исходя из отсутствия позитивных новостей, на сегодня, 21 декабря, прогноз по курсу доллара повышен до 68−69 руб., а по курсу евро — до 77,8−78,8 руб.

Читайте также: Курс евро превысил 78 рублей, курс доллара — 68 рублей