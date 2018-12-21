Производителя продукции для энергорынка России взяли под наблюдение

Казань, , 06:38 — REGNUM Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела ввёл в отношении «дочки» крупного немецко-австрийского «Пфистерер холдинг акциенгезельшафт» — ООО «Пфистерер Рус» наблюдение. Ответчик выпускает арматуру для линий электропередач, кабельную арматуру и поставляет продукцию многим крупным компаниям энергорынка России, в числе его клиентов — ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС». Наблюдение продлится до 2 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО, зарегистрированное в декабре 2014 года в Лаишевском районе Татарии, в ноябре 2018 года сменила свой юрадрес на Москву. В связи со сменой «прописки» ответчик пытался добиться передачи дела в Арбитражный суд Москвы, но требование было отклонено. Единственным участником общества по-прежнему является немецко-австрийский холдинг, но на этапе создания долю в предприятии-производителе имело и ООО «Инвэнт», которое и инициировало иск о банкротстве ООО.

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Решением Арбитражного суда Татарии заявление лаишевской компании было признано обоснованным и в отношении компании «Пфистерер Рус» ввели наблюдение. Временным управляющим общества назначен Ринат Гафиятуллин — член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». Требование истца в размере 18 042 436,04 рубля долга и 113 718 рублей госпошлины включено в состав третьей очереди реестра. Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о признании несостоятельным общества пройдёт 2 апреля 2019 года.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд республики.

Напомним, бывший совладелец доли в компании, подавший иск о банкротстве, за последние годы неоднократно судился с ООО, требуя взыскания долга.

Помимо этого, ещё в период владения долей у компании был конфликт с её руководством. ООО «Инвэнт» не устроило, что тот назначил внеочередное собрание участников, где должен был решаться вопрос изменения размера уставного капитала и долей в нём, за пределами России — в немецком городе Винтербахе.