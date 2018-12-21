Мост через Лену в Якутии может повысить ВВП региона на 2,5-3% в год

Якутск, , 06:30 — REGNUM Якутии нужен путь к месторождениям, которые сегодня отделены от Якутска рекой Лена. Об этом, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности строительства моста в республике, заявила министр экономики региона Майя Данилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Майя Данилова считает, что подходы к экономическому обоснованию строительства Ленского моста концептуально изменились, а положительный эффект от реализации этого проекта весомый.

«Глава республики Айсен Николаев рассматривает Ленский мост как ключевой элемент, объединяющий и создающий Северный широтный пояс на Востоке России. Это автомобильная магистраль, соединяющая города Иркутской области по территории Якутии с морскими портами на Охотском море, — отметила Майя Данилова. — В зоне тяготения Северного широтного пояса расположены месторождения с ресурсами общемирового значения, разведанные запасы которых оцениваются в объёмах, в два раза превышающих ВВП нашей страны. Освоение крупнейших месторождений повлияет на рост грузоперевозок».

По прогнозам министра экономики Якутии, с вводом в эксплуатацию моста через реку Лена объёмы грузопотоков увеличатся в два раза только за счёт реализации крупных инвестиционных проектов и развития производств. По мнению Майи Даниловой, со строительством моста возрастёт загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность создания новых производств.

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«Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 2,5−3% ежегодно. В зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители не только города Якутска, но и центральных, восточных и западных районов республики, а это 83% населения Якутии (сейчас 12%). Снизятся транспортные расходы, что отразится на конечной цене товаров и услуг. В бюджете семьи из трёх человек по нашим расчётам высвободится около 6 тысяч рублей в месяц, если считать по текущим ценам», — выразила уверенность министр экономики Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Якутии, назвал строительство моста через реку Лена дорогим проектом и предложил сопоставить расходы на его возведение с конечным результатом для экономики региона в целом.

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«Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал президент.

Комментируя его заявление, Айсен Николаев выразил уверенность, что мост через Лену будет построен.

«По итогам научно-технического совета Минтранс РФ будет готовить доклад на имя президента страны о целесообразности и вариантах реализации проекта строительства Ленского моста. До конца года я встречусь с министром экономики России Максимом Орешкиным по этому важнейшему для нашей республики вопросу», — отметил глава региона.