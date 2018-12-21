Пензенскому застройщику «Петровского квартала» грозят банкротством

Пенза, , 06:05 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области 28 января 2019 года рассмотрит обоснованность иска о банкротстве, поданного к ООО «Петровский квартал». Данная компания является застройщиком как минимум одного из домов жилого микрорайона «Петровский квартал», строящегося в селе Засечное Пензенской области. В данный судебный спор, инициированный юрлицом, присоединился один из совладельцев компании-ответчика. Истцы потребовали установить обеспечительные меры в виде запрета заключать новые договоры долевого участия, отметив, что они «заключаются с аффилированными лицами должника» для «уменьшения объема своего имущества», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве ООО «Петровский квартал» был подан ООО «Центрис плюс» и Евгением Тихоновым 7 декабря 2018 года. 12 декабря иск был оставлен без движения из-за недочётов — кредиторами-заявителями не конкретизирована сумма и состав требований, предъявляемых каждым из кредиторов к должнику. 18 декабря недочёты были устранены и дело приняли к производству. Обоснованность претензий суд рассмотрит 28 января 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 20 ноября 2014 года в селе Засечное Пензенской области, уставный капитал — 12 тыс. рублей. Учредители — пятеро физических лиц, включая директора Андрея Сечкова. Один из соучредителей — Мхитар Манукян (доля 16,67%) помимо этого ООО владеет долей в восьми юрлицах, у Сечкова есть доля в семи компаниях, включая ООО «Лопатинский бекон», в котором совладельцем выступает и Андрей Зарубин — ещё один совладелец компании «Петровский квартал». В числе учредителей последней — Евгений Тихонов, подавший иск о её банкротстве, и Игорь Свердлов.

Из материалов дела известно, что ответчик является застройщиком как минимум одного из домов жилого микрорайона «Петровский квартал», строящегося в селе Засечное Пензенской области — дома №5. У компании имеется просроченная задолженность в сумме 13 781 312,6 рубля, подтвержденная решением Пензенского районного суда Пензенской области от 16.05.2018 года.

Заявители потребовали установить в отношении застройщика обеспечительные меры в виде запрета регистрации новых долевых договоров по дому №5, так как он является единственным активом должника. Истцы указали, что застройщик осуществляет рекламу, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для возведения дома №5 в жилом микрорайоне «Петровский квартал».

«Должник заключает и регистрирует договора участия в долевом строительстве, но денежные средства на расчетные счета должника от участников не поступают. Заявители полагают, что договора долевого участия заключаются с аффилированными лицами должника, а именно, с ООО «Снабпромстрой» (ИНН 5 836 686 166), ООО «Снабром» (ИНН 5 836 682 404), Сечковой Еленой Анатольевной (супруга генерального директора должника) без предоставления встречного предоставления. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ участниками должника, являются Сечков А.В., Зарубин А.Н., Свердлов И.М., генеральным директором должника является Сечков А.В. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ об ООО «Снабпром» участниками данного общества являются Сечков А.В., Зарубин А.Н., Свердлов И.М., генеральным директором является Сечков А.В. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ об ООО «Снабромстрой» участниками общества являются Сечков А.В., Зарубин А.Н., Свердлов И.М., генеральным директором является Свердлов И.М. Кредиторы считают, что должник предпринимает действия, направленные на уменьшения объема своего имущества», — отмечалось в материалах дела.

Ходатайство было отклонено, слушания по основному иску пройдут в конце января 2019 года.