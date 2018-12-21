Летать в ДФО по субсидируемым маршрутом будут семь авиакомпаний

Владивосток, , 06:01 — REGNUM Росавиация приняла заявления авиаперевозчиков, готовых выполнять льготные рейсы в ДФО, получать за них компенсации из бюджета РФ. Летать на Дальний Восток по субсидируемым маршрутам готовы авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «Якутия», «ЮТэйр» и «ИрАэро», сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из постановления правительства. Выполняться рейсы будут с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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В список маршрутов, по которым можно улететь льготно, попали перелёты из столиц дальневосточных регионов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Сочи и Симферополь. При этом прямые субсидированные перелёты на юг России возможны только из Благовещенска (Амурская область), Якутска и Мирного (Якутия). Из алмазной столицы (Мирный) помимо Сочи и Симферополя также предоставляется возможность улететь в Анапу, Геленджик и Краснодар, из Якутска — в Минеральные воды. Кроме того, субсидированные рейсы соединят между собой дальневосточные города.

Цена льготных перелётов составляет 7−8 тыс. за один билет в Москву, 7,5 — 10 тыс. — в южные города России и 1−6 тыс. рублей между дальневосточными городами.

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Напомним, воспользоваться правом летать дешевле могут граждане до 23 лет, женщины старшее 55 лет и мужчины от 60, инвалиды и их сопровождающие. Теперь в этот список добавлены также члены многодетных семей, имеющие подтверждающие этот факт документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году субсидированных авиабилетов всем желающим не хватало, людям приходилось бороться за право их купить, все билеты были раскуплены менее, чем за неделю.

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