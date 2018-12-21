Оборонные гектары: спор Росимущества и завода по выпуску бронетехники решён

Арзамас, Нижегородская область, , 05:35 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области поставил точку в судебном споре Территориального управления Росимущества и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» по земельному участку общей площадью свыше 80 га. Основной спор между сторонами касался размера арендной платы, а также возврата не используемых оборонным предприятием участков, выделенных ранее из общего земельного массива. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрией Арзамаса в августе 1992 года Арзамасскому машиностроительному заводу был передан земельный участок общей площадью 87,54 га на праве бессрочного (постоянного) пользования. В 2003 году на участок была оформлена аренда вместо права бессрочного пользования. По этому договору завод принял в пользование надел общей площадью 867 879 кв.м. Срок действия договора заканчивается 27 ноября 2052 года.

В октябре 2006 года на участок было зарегистрировано право собственности Российской Федерации, а в 2011 году территориальное управление Росимущества и завод оформили дополнительное соглашение к договору о переводе прав и обязанностей по договору на РФ в лице территориального управления. Спустя два года участок был разделён на пять самостоятельных наделов, на одном из которых расположилось оборонное предприятие, а «на остальных земельных участках находится федеральное имущество и имущество иного лица».

В декабре 2017 года управление Росимущества направило заводу дополнительное соглашение к арендному договору, предложив уточнить, что в аренду передан лишь тот участок, что занят предприятием, а также установить цену пользования им 88 154 159,14 рубля 14 копеек в год. Ответ на это предложение ведомство не получило и подало иск в суд, требуя обязать завод к подписанию дополнительного соглашения.

«Общество считает исковые требования территориального управления незаконными и необоснованными и неподлежащими удовлетворению», — отмечалось в материалах дела.

Завод выдвинул встречный иск в рамках данного спора, требуя установить годовую арендную плату «в размере 1,5% кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, но не более размера земельного налога, установленного для сходных земельных участков», а также обязать ведомство принять четыре лишних участка, не используемых ПАО.

В итоге суд удовлетворил оба иска частично — в договоре был уточнен тот участок, что занят заводом, как объект аренды, а размер платы установили тот, который потребовало ПАО.

«Из изложенного следует, что обществу, в целях избежания негативных последствий для себя, необходимо принять меры к возврату земельных участков, при этом, суд, приходит к выводу, что требование общества о включении в договор условия об обязании территориального управления принять земельные участки удовлетворению не подлежит», — также уточнил суд.

Решение ещё может быть обжаловано.

Напомним, Арзамасский завод работает с 1972 года, входя в число лидеров оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие — единственный завод в стране, который выпускает колёсную бронетехнику. ПАО также проводит ремонт и восстановление бронетраспортёров.

В октябре 2018 года общество отбилось в суде от претензий Министерства обороны РФ. Компании, входящей в список стратегических предприятий РФ, удалось доказать, что работы по восстановлению бронетранспортёров в 2015—2017 годах были выполнены в срок, и в выплате неустойки свыше 10,2 млн рублей министерству было отказано.

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