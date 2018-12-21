Медведев вручил приз правительства РФ в области качества мордовскому заводу

Саранск, , 00:51 — REGNUM ООО «Ликероводочный завод «Саранский» удостоен премии правительства России в области качества. Призы и дипломы лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

«Премии — эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, определивших одной из доминант своего развития курс на повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный фактор решения задач по созданию конкурентоспособной экономики и повышению уровня жизни граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Всего премии присуждены 11 российским предприятиям. В соответствии с мировой практикой премия в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты получают призы и дипломы, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

«Оценка складывается из различных составляющих, но основной критерий — именно качество, которому дают оценку люди, использующие ваши услуги или потребляющие вашу продукцию. География лауреатов, как обычно, обширная: Чувашская Республика, Свердловская, Архангельская, Ярославская и Белгородская области, Москва, Екатеринбург, Саранск, Курск», — сказал Медведев в ходе торжественной церемонии награждения.

Премьер-министр попросил руководителей передать поздравления коллективам предприятий-лауреатов, пожелал дальнейших успехов и поблагодарил за самоотверженный труд.

ИА REGNUM напоминает, при создании премии более 20 лет назад за основу брались критерии и модель Всемирной премии EFQM за Совершенство. По этой модели, помимо Евросоюза, работают организации из Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.

Конкурсанты оцениваются по критериям на основе представленных ими отчетов и оценки их деятельности в области качества на местах, а также экспертной оценки.

Ранее сообщалось, что «Ликероводочный завод «Саранский» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» стал лауреатом в номинации «Вкус качества».