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Медведев вручил приз правительства РФ в области качества мордовскому заводу

Экономика

Всего награждены 11 российских предприятий

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Медведев вручил приз правительства РФ в области качества мордовскому заводу
Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ
Участники церемонии награждения с Дмитрием Медведевым

Саранск, 21 декабря 2018, 00:51 — REGNUM  ООО «Ликероводочный завод «Саранский» удостоен премии правительства России в области качества. Призы и дипломы лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

«Премии — эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, определивших одной из доминант своего развития курс на повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный фактор решения задач по созданию конкурентоспособной экономики и повышению уровня жизни граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Всего премии присуждены 11 российским предприятиям. В соответствии с мировой практикой премия в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты получают призы и дипломы, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

«Оценка складывается из различных составляющих, но основной критерий — именно качество, которому дают оценку люди, использующие ваши услуги или потребляющие вашу продукцию. География лауреатов, как обычно, обширная: Чувашская Республика, Свердловская, Архангельская, Ярославская и Белгородская области, Москва, Екатеринбург, Саранск, Курск», — сказал Медведев в ходе торжественной церемонии награждения.

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Дмитрий Медведев с директором ЛВЗ «Саранский» Виктором Хрущалиным и генеральным директором ООО «МордовАлкоПром» Евгением Сидоровым
Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев с директором ЛВЗ «Саранский» Виктором Хрущалиным и генеральным директором ООО «МордовАлкоПром» Евгением Сидоровым

Премьер-министр попросил руководителей передать поздравления коллективам предприятий-лауреатов, пожелал дальнейших успехов и поблагодарил за самоотверженный труд.

ИА REGNUM напоминает, при создании премии более 20 лет назад за основу брались критерии и модель Всемирной премии EFQM за Совершенство. По этой модели, помимо Евросоюза, работают организации из Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.

Конкурсанты оцениваются по критериям на основе представленных ими отчетов и оценки их деятельности в области качества на местах, а также экспертной оценки.

Ранее сообщалось, что «Ликероводочный завод «Саранский» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» стал лауреатом в номинации «Вкус качества».

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