Пятница, 21 Декабря 2018 года
01:06:51 МСК

Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

Экономика

Все основные индексы снизились на 1-1,5%

Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов
Mike Licht
Падение индекса Dow Jones

Нью-Йорк, США, 21 декабря 2018, 00:05 — REGNUM  Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones снизился на 364,16 пункта (1,56%), до 22 959,50 пункта, индекс S&P 500 снизился на 29,58 пункта (1,18%), до 2477,38 пункта, индекс Nasdaq снизился на 85,65 пункта (1,29%), до 6551,18 пункта.

На рынок продолжает влиять решение Федрезерва США о повышении базовой процентной ставки, а также планы ФРС по повышению ставки в 2019 году.

Читайте также: Фондовый рынок США продолжил снижение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить