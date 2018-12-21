Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

Нью-Йорк, США, , 00:05 — REGNUM Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones снизился на 364,16 пункта (1,56%), до 22 959,50 пункта, индекс S&P 500 снизился на 29,58 пункта (1,18%), до 2477,38 пункта, индекс Nasdaq снизился на 85,65 пункта (1,29%), до 6551,18 пункта.

На рынок продолжает влиять решение Федрезерва США о повышении базовой процентной ставки, а также планы ФРС по повышению ставки в 2019 году.

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