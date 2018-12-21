Монополист «Укрспирт» был оштрафован за нарушение антимонопольных законов

Киев, , 00:03 — REGNUM Украинское предприятие «Укрспирт» было оштрафовано антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на 33 млн гривен ($1,19 млн) за злоупотребление монопольным положением, заявил глава АМКУ Юрий Терентьев, сообщает 20 декабря УНИАН.

По его словам, «Укрспирт» бессистемно устанавливал цены на спирт этиловый ректификованный, что создало для одних производителей алкоголя удобные условия продажи продукции, а другим создало препятствия в ведении торговли.

Напомним, ранее «Укрспирт» уже пытались оштрафовать. Государственная фискальная служба (ГФС) Украины выписала предприятию штраф в размере 173,7 млн гривен ($6,27 млн), однако Верховный суд Украины отменил штраф.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2008—2010 годах теневой рынок на Украине составлял 36%. По мнению экспертов, к 2017 году теневой рынок алкоголя составляет уже не менее 60%.