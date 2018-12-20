Мордовия до 2024 года намерена увеличить экспорт сельхозтоваров в 4 раза

Саранск, , 23:40 — REGNUM Мордовия планирует к 2024 году увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров в четыре раза. Основная роль в росте объемов экспорта отводится продукции мясопереработки, заявил первый зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Сидоров, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, в 2017 году экспорт продовольственных товаров и сырья из республики составил $12,6 млн. А к 2024 году планируется довести объем экспорта до $50 млн или в четыре раза.

Сидоров уточнил, что вдвое нарастить производство колбасной продукции позволит проект по модернизации производства и строительству новых цехов мясокомбината «Атяшевский» (входит в ГК «Талина»). Предприятие намерено инвестировать в проект 6 млрд рублей.

Сейчас около 10 предприятий Мордовии экспортируют продовольственные товары и сырье в Китай, Германию, Ирак, Молдавию, Киргизию, Армению, Японию, Грузию, Италию, Эстонию и другие страны, добавил глава минсельхоза.

В частности, четверть от общего объема производимой продукции экспортирует кондитерская фабрика «Лазурь». Яйцеперерабатывающая фабрика «Рузово» поставляет продукцию в страны таможенного союза, Армению, Киргизию, страны Прибалтики, а в 2018 году осуществила первую пробную партию поставки сухого яичного белка в Японию. Мясокомбинат «Атяшевский» поставил продукцию в Казахстан и ведет переговоры о сотрудничестве с Китаем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение последних трех лет экспорт республики вырос почти в 2,5 раза.

Кроме сельхозтоваров, за рубеж отправляется продукция предприятий светотехнической отрасли. В республике работают пять кабельных заводов, продукция предприятий направляется кроме российского рынка в страны Западной Европы и Китай. Предприятия светотехнической отрасли, центральное из которых «Лисма», также обеспечивают отечественный рынок — каждая третья лампочка в России произведена в Саранске. Светодиоды, галогенные лампы, обыкновенные лампы экспортируются в Иран, Чехию, Венгрию, Германию.