На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов

Киев, , 23:26 — REGNUM С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, публикация информации о должниках является обязательным в рамках новой кредитной программы МВФ для Украины. ФГВФЛ будет публиковать данные о заемщиках, руководителях и бывших акционерах ликвидируемых банков, которые должны будут вернуть свои долги.

Также ФГВФЛ выставит к концу марта 2019 года на продажу активы на сумму 20 млрд гривен ($720 млн).

Напомним, новая кредитная программа от МВФ также обязывает Украину ускорить и расширить приватизацию. В частности, Киев должен будет продать в первой половине 2019 года ряд компаний, запустить первые концессии и вывести ряд предприятий из списка гособъектов, не подлежащих приватизации.