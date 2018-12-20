Ледокольный флот Русской Арктики пополнил «Андрей Вилькицкий»

Выборг, Ленинградская область, , 22:27 — REGNUM 19 декабря состоялась передача «Газпром Нефти» дизель-электрического ледокола «Андрей Вилькицкий» проекта IBSV01, тип AKERARC 130A от его производителя — Выборгского судостроительного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Суда проекта IBSV01 на сегодняшний день — самыми мощными дизель-электрическими ледоколами в мире, их характеристики позволяют им работать при температурах до — 50 градусов и осуществлять проходку во льдах толщиной до 2,0 метра. По международной классификации IBSV01 относится к категории Isebreaker8. Общая мощность двигателей судна составляет 30 000 лошадиных сил, но по эксплуатационным показателям ледокол не уступает атомным ледокольным судам, по некоторым показателям даже превосходит их за счет меньшего энергопотребления и лучшей маневренности. Судно может работать в сплошном льду толщиной около 2,0 м и с 30-ти сантиметровым снежным покровом со скоростью 2 узла при движении вперед как носом, так и кормой, за счет формы корпуса «Александр Санников» не давит лед, а разрезает и фрезерует его.

Характеристики судна данного проекта: длина габаритная — около 121,7 м; ширина габаритная — около 26,0 м; ширина по КВЛ — 25,0 м; высота борта — 11,5 м; осадка — 8,0 м. Судно предназначено для работы на Арктическом терминале Новопортовского месторождения (Обская губа, полуостров Ямал), где оно будет выполнять следующие задачи: ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти. «Андрей Вилькицкий» — второе судно проекта IDSV01, построенное по программе «Газпром Нефти» «Время Арктики». Головным судном стал ледокол «Александр Санников», церемония поднятия флага России на котором состоялась 29 июня 2018 года.