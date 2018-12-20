Норвегия подвела итоги добычи углеводородов за ноябрь 2018 года

Осло, , 22:25 — REGNUM 19 декабря опубликован новый доклад Норвежского нефтяного директората (ННД), содержащий данные по объемам добычи углеводородов на норвежских месторождениях в ноябре 2018 года.

Средний дневной объем добычи нефти в ноябре составил 1,5 млн баррелей, этот показатель оказался на 3,9% ниже прогнозных показателей ННД, объем добычи широкой фракции легких углеводородов в ноябре составил 351 тысячу баррелей в сутки, добычи конденсата — 29 тысяч баррелей в сутки. Общий показатель добычи жидких углеводородов в ноябре составил 1,88 млн баррелей в сутки, что на 1,2% больше, чем в октябре, но при этом на 2,9% ниже прогнозируемого результата.

Объем добытого в ноябре 2018 г. газа составил 340,8 млн кубометров в сутки — на 6,5% ниже ожидаемого результата. Напомним, что основная доля газового экспорта Норвегии направлена в страны ЕС — Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза, однако в последние годы эта доля на рынке остается практически без изменений, освоение новых месторождений не превышает снижение объемов добычи на старых, выработанных месторождениях. Основная причина — то, что геологоразведывательные работы норвежских специалистов в течение последнего десятилетия не смогли обнаружить ни одного крупного газового месторождения.