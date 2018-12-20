Финляндия продолжает модернизацию АЭС «Олкилуото»

Хельсинки, , 22:22 — REGNUM 19 декабря финская энергетическая компания Teollisuuden Voima Oyj (TVO), оператор АЭС «Олкилуото» подписала соглашение с Nordiс Investment Bankо получении кредита на 65 млн евро сроком на 10 лет.

Кредит предназначен для финансирования модернизации первого и второго энергоблоков АЭС, общий объем инвестиций в этот проект составит 200 млн евро. Основная часть проекта — замена восьми работающих сейчас аварийных дизель-генераторов на девять новых. Срок службы используемых дизель-генераторов, являющихся важной частью системы безопасности энергоблоков составляет 40 лет, что совпадает с проектным сроком эксплуатации самих энергоблоков. Программа модернизации АЭС предполагает также замену главных циркуляционных насосов (ГЦН), а также электротехнического оборудования и паропроизводящих устройств.

АЭС «Олкилуото» расположена в западной части Финляндии, на острове Олкилуото в Ботническом заливе Балтийского моря. Строительство первых двух энергоблоков с кипящими реакторами BWRвела шведская компания АВВ по собственным технологиям, блоки были приняты в эксплуатацию в 1974 и в 1978 годах. Срок их эксплуатации заканчивался в 2018 году, но сентябре 2018 года правительство Финляндии по результатам проверок со стороны государственного управления ядерной и радиационной безопасности (STUK) приняло решение о продлении лицензии на эксплуатацию до 2038 года.

Помимо сообщения о получении банковского кредита, TVO объявила, что первые 34 оператора для работы на строящемся третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото» по французской технологии EPR-1600, получили от STUKдопуск к работе, предстоит подготовить еще 21 специалиста.