В 2018 году в Иране открыто около 40 новых месторождений нефти и газа

Тегеран, , 22:21 — REGNUM 19 декабря глава департамента разведки месторождений National Iran Oil Company Салеф Хенди, не раскрывая подробной информации, заявил, что в течение этого года на территории Ирана было разведано около 40 новых месторождений нефти и газа. К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов.

Кроме того, по словам С. Хенди, предварительные изыскания показали, что месторождения нефти могут быть найдены в провинции Восточный Азербайджан, и NIOC намерена приступить к детальным исследованиям в районах Бостанабад и Мияне до конца текущей хиджры. При этом С. Хенди отметил, что все геологоразведочные работы Иран ведет при помощи оборудования, разработанного и произведенного в Иране, стопроцентное импортозамещение позволяет вести работы без всяких сложностей, несмотря на новые антииранские санкции со стороны США.

При этом санкции США привели к тому, что из Ирана ушли несколько крупных зарубежных нефтегазовых компаний. Первой, еще в конце лета 2018 года, вышла из всех проектов французская Total, за ней последовала немецкая Wintershall и российская «Зарубежнефть». Российская компания, в марте 2018 года заключившая контракты на разработку двух месторождений в Иране, продала свое иранское подразделение «ЗН-Восток» ФГУП «Промсырьеэкспорт», которое является уполномоченной компанией министерства энергетики РФ по реализации программы «Нефть в обмен на продовольствие».

Согласно заявлению NIOC, Иран вышел на первое место в мире по запасам нефти и газа, остается дождаться детального раскрытия информации и её подтверждения независимыми специалистами.