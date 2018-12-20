Эксперт о мусоре: «Газификация отходов — это и есть технологический прорыв»

Курган, , 22:36 — REGNUM Выгода может стать условием для раздельного сбора мусора населением в России, а от мусоросжигательных заводов можно отказаться, используя современные прорывные технологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт Тюменского регионального отделения ОНФ, председатель Курганского регионального отделения «Российского экологического общества» Сергей Завьялов.

Ответ президента России Владимира Путина на вопрос журналиста из Челябинской области нашёл отклик в экологическом сообществе. Сергей Завьялов поделился с корреспондентом ИА REGNUM впечатлениями от пресс-конференции главы государства, которая состоялась 20 декабря.

«Президент очень верно сказал про отсутствие в стране индустрии по переработке отходов. Но на пресс-конференции упор сделан на переработку бытового мусора, который «с советских времён просто сбрасывали в ямы». Тогда как бытовой мусор — это 1−2% от общих отходов, а 98% — отходы промышленные. Впрочем, в регионах данное соотношение разнится. В Тюменской области, к примеру, четверть отходов — бытовые, а три четверти — промышленные. Суть в том, что индустрию переработки надо настроить под то, чего больше. Ведь крупнотоннажные отходы, нефтяные разливы, буровые шламы, «красное небо» над Челябинском — это гораздо опаснее и страшнее», — считает уральский эколог.

Вовлечение населения в раздельный сбор мусора будет иметь эффект, когда люди будут в нём заинтересованы, отмечает Сергей Завьялов.

«Приведём пример Германии. Тариф на вывоз отходов высокий, но есть возможность сократить объём вывоза отходов за счёт раздельного сбора вторичного сырья. Если раздельно собираешь бумагу, пластик и прочее, то платишь по низкому тарифу. Вы когда-нибудь видели брошенный металл или аккумуляторы? Нет. Почему? Потому что их принимают по весьма неплохой стоимости приёмные пункты. Когда люди поймут, что сбор вторсырья лично для них выгоден, вы ни одной бумажки на улице не увидите брошенной. Но подобный сбор мусора не выгоден нынешней индустрии утилизации отходов, которая только налаживается и в зачатке», — поясняет эксперт.

По мнению уральского эколога Сергея Завьялова, государство должно стимулировать не мусоросборники, а мусороперерабатывающие предприятия. А бизнес с гражданами договорится сам, по какой цене будет покупать у населения вторсырьё, отмечает эксперт.

Что касается мусоросжигательных заводов и зарубежного опыта, то у Сергея Завьялова здесь тоже есть свои соображения.

«Зарубежный опыт подсказывает, что переработка отходов методом газификации, а не сжигания, является более экологичной и экономически выгодной, не образует токсичной золы и не требует дорогостоящих фильтров. Это и есть технологический прорыв, о котором говорил президент в майском указе. Но никто из профессионального сообщества не решается поставить данный вопрос ребром», — заключил Сергей Завьялов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошедшая 20 декабря пресс-конференция Владимира Путина стала 14-й по счёту. Президент Российской Федерации отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа.

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