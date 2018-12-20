«Стратегические проекты» комитета по инвестициям: лукавство Смольного

Санкт-Петербург, , 22:05 — REGNUM Представители «Зеленой коалиции» Петербурга требуют отставки председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк. У защитников садов и парков накопилось слишком много претензий к деятельности комитета, который она возглавляет. По мнению активистов, комитет признавал «стратегическими инвестиционными проектами Петербурга» те, которые по факту были просто коммерческими.

Напомним, что для поддержки инвесторов в Петербурге наиболее значимым для города проектам присваивается статус «стратегических», что дает право на весьма существенные льготы: предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, уменьшение арендной платы за земельные участки, возможность выкупа участка по сниженной цене. Но с учетом этих льгот основная задача «стратегического инвестиционного проекта» — улучшение в результате его реализации социально-экономических и культурных условий жизни жителей Санкт-Петербурга.

Торговый центр как «стратегический объект»

Одним из «стратегических инвестиционных проектов» было признано строительство океанариума в парке Интернационалистов, в Купчино. Его намеревалась возвести компания «Оптима», однако у самих купчинцев сразу возникли сомнения по поводу того, что в парке действительно будет построен центр океанографии и морской биологии, а не просто торговый комплекс.

Руководитель группы «Защитим парк Интернационалистов» Павел Швец:

«ООО «Оптима» — это крупнейшие владельцы коммерческой недвижимости в России. Это просто был «заход» коммерсантов в наш город. Лично против них я ничего не имею, но почему торговый комплекс — это стратегически значимый для Петербурга проект? При том, что, по данным комитета по потребительскому рынку, жители Фрунзенского района и так обеспечены этими торговыми площадями на 225 процентов. Статус «стратегического инвестиционного проекта» накладывает дополнительные обязанности на инвестора, в том числе по публичности: если ты получил определенные льготы, ты должен каждый шаг проекта перед жителями освещать».

Проект со строительством в парке Интернационалистов, напротив, был полон тайн. Борцами за сохранение парка от застройки были написаны десятки запросов, и все-таки чиновники хранили в строгом секрете планы инвестора.

«Стратегическому проекту уже два года, а никаких материалов нет, — отмечает Швец. — Если город его принимает, жители имеют право знать — что там будет? В июле этого года мне Ирина Бабюк заявила, что не может пока ничего ответить, потому что «концепция меняется». Как она может меняться, если проект утвержден два года назад? Как в городе могут реализовываться стратегические проекты, когда у инвестора нет никаких обязательств, материалов никто не видел, а город, напротив, берет на себя обязательства по предоставлению участков без конкурса, по льготной ставке аренды? Это неправильно».

В итоге под сильнейшим давлением общественности и, видимо, сомневаясь в «легитимности» проекта под названием «центр океанографии и морской биологии» 26 ноября комитет по инвестициям все-таки принял решение о расторжении договора аренды участка с ООО «Оптима» на территории парка Интернационалистов. На этот раз защитники зеленых насаждений добились своего: океанариума или ТРК в парке не будет. Комитет готов начать поиск для инвестора альтернативных участков под застройку, если компания «Оптима» примет решение о продолжении реализации проекта. А ведь еще в марте этого года тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко категорично отвечал градозащитникам о невозможности переноса строительства из парка Интернационалистов.

Руководитель группы «Защитим парк Интернационалистов» Павел Швец:

«Мы на это, честно говоря, рассчитывали. Когда уйдет главный лоббист этого проекта — Георгий Полтавченко, тогда и сам проект прекратится. Так и произошло. Нам было очевидно с самого начала, что слово «океанариум» — прикрытие для строительства торгового комплекса. Я думаю, что отмена строительства только подтверждает это».

Официальное лукавство

И все же, несмотря на победу, претензии к деятельности главы комитета по инвестициям у представителей «Зеленой коалиции» остались. Слишком часто в процессе поиска правды они получали недостоверную информацию или просто игнорирование запросов.

По словам Павла Швеца, в «ответах комитета часто закладывалась ложная информация»:

«Например, что участок, предназначенный под застройку, никогда не был в составе парка, поэтому нет оснований его туда и возвращать. Это ложь — участок был изъят из состава парка лишь в июне 2010 года. Для ответа на запрос от жителей вице-губернатору Игорю Албину комитетом по инвестициям была предоставлена недостоверная информация, что на участке нет «зеленых насаждений», хотя там растут и цветы, и кусты, и деревья.

13 ноября, отвечая на обращение 10 000 жителей с просьбой не застраивать парк Интернационалистов, Ирина Бабюк сообщила, что показатель обеспеченности жителей Фрунзенского района зелеными насаждениями выше норматива: 12,56 квадратных метра на человека. Это ложь, на самом деле — 9,4 квадратных метра на человека, что меньше норматива».

Кроме того, градозащитники неоднократно убеждались в том, что комитет по инвестициям совершенно не ориентирован на мнение жителей и не идет на контакты с народом и его представителями во власти. Так, еще в феврале Ирина Бабюк пообещала провести открытую встречу с жителями для обсуждения проекта застройки парка. Но в течение девяти месяцев она так и не нашла времени для встречи. А на неоднократные запросы депутата Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой председатель комитета по инвестициям не предоставила никаких разъясняющих материалов по проекту.

Парк на Смоленке тоже должен жить

Еще одна общегородская беда, предотвратить которую пытается Зеленая коалиция, — застройка устья реки Смоленки якобы апарт-отелями. Проект ООО «Новые Территории Девелопмент» также был признан комитетом по инвестициям «стратегическим», то есть очень важным для Петербурга, так как в городе не хватает гостиниц эконом-класса. И опять у градозащитников возникли подозрения, что под видом отелей будет построен жилой комплекс. А стало быть, никаких льгот от города застройщик получить не должен был.

Но самое главное требование градозащитников — разбивка на этой территории парка, так как ситуация с зелеными насаждениями на Васильевском острове катастрофическая, кроме того, это — единственное экологически грамотное решение.

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина:

«Нам уже ясно, что под видом апарт-отелей строится жилье. Я сама с застройщиком общалась. Если он предлагает опцию — постоянное проживание и уже идут продажи, о чем мы говорим? Как был построен жилой комплекс «Пятый элемент» в Приморском парке Победы под видом апарт-отелей, и на Смоленке мы понимаем, что произойдет то же самое: будет застроено устье реки жильем, которого там не должно быть, а фактически завязана удавка на Смоленке. А если уж говорить о возведении гостиниц в городе, пожалуйста, есть «серый пояс» Петербурга. На окраинах куча мест, где можно построить трехзвездочные отели».

На днях активистам движения «Парк на Смоленке» пришел очередной ответ от чиновников, где сообщалось, что нарушений по реализации проекта со стороны застройщика они не усмотрели.

«Нам ответили, что, идя навстречу жителям, комитет инициировал что-то вроде проверки. Но что это за проверка — просто берут документы и изучают их. Понятно, что по документам все будет в порядке. Проект может быть один, а реализация на самом деле другая. Что мешает комитету по инвестициям просто буклет по застройке попросить. Из поэтажного плана уже будет очевидно, что это никакая не гостиница, а жилье. У них на сайте визуализация помещений представлена с кухнями. В крупных агентствах по продажам недвижимости жилья от застройщика предоставлена информация, что это квартиры», — говорит юрист Ирина Баханович.

Отметим, что в устье Смоленки все-таки должен появиться парк, а не жилье. 12 декабря решением Заксобрания Петербурга эта территория, против застройки которой неоднократно протестовали жители, включена в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Тем не менее у сторонников парка на Смоленке к комитету по инвестициям те же основные претензии, что и у защитников парка Интернационалистов: предоставление недостоверной информации. В связи с этим градозащитники в категорической форме требуют отставки главы комитета. Кстати, недовольство ее действиями накопилось и у многих народных избранников.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев:

«Последний ответ на мой запрос в комитет по своей наглости поразителен. По застройке в устье Смоленки идет переписка. Мне хотелось узнать — что такое этот «стратегический инвестиционный» проект? Сколько гостиниц¸ сколько номеров, где? Мне ответили в комитете по инвестициям: поскольку это не входит в ваши депутатские полномочия, мы вообще ничего отвечать не будем. Из чего я делаю вывод, что госпожа Бабюк, простите, «оборзела».

Уже давным-давно я требую снять ее с должности председателя комитета и ликвидировать сам комитет. Комитет по инвестициям — это единственная организация, которая «шарится» по разным сферам деятельности и ищет, чем бы поживиться. Выхватывает лакомые объекты недвижимости и отдает их, как правило, по очень непрозрачным процедурам третьим лицам…

Я думаю, госпожу Бабюк уберут в скором времени, но комитет-то останется. Почему все решения должен принимать комитет по инвестициям, что за дурь? Есть комитет по энергетике — он пусть занимается инвестициями в энергетику. Жилищный комитет — в жилищную сферу и так далее. Всегда нужно взвешивать, что нужно делать за счет бюджета, а на что привлекать инвестиции, а это может грамотно сделать только профильный орган».

Участники «Зеленой коалиции» также надеются на скорейшую отставку Ирины Бабюк. В своем обращении к врио губернатора Александру Беглову они ссылаются, в частности, на федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который требует от чиновников объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан.

Активисты, напротив, постоянно сталкиваются с тем, что «ответы председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк на обращения граждан носят необъективный характер, в них содержится недостоверная информация. В связи с этим предлагаем Александру Беглову отправить председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк в отставку».

Соответствующее обращение направлено в приемную врио губернатора Петербурга.