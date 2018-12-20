Киев ускорит приватизацию госсобъектов

Киев, , 22:13 — REGNUM В рамках новой кредитной программы с МВФ Украина должна продать один из крупнейших производителей электроэнергии «Центрэнерго» в первой половине 2019 года, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в первой половине 2019 года Украина также должна продать угольную компанию «Краснолиманская», предприятия «Индар» и «Президент-Отель». Также в первой половине 2019 года Украина должна будет запустить первые проекты по передаче гособъектов в концессии.

Помимо этого, Украина обязалась продать не менее 500 объектов в рамках малой приватизации и сократить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Напомним, ранее на Украине отменили продажу «Центрэнерго» в связи с тем, что не нашлось крупных инвесторов, готовых приобрести предприятие.

Отметим, что Украина настолько зависима от МВФ, что фонд практически напрямую диктует Киеву, какие реформы проводить.