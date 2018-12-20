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Бюджет Оренбурга-2019: доходы равны расходам

Экономика

Больше половины доходной части составят собственные средства

Оренбург, 20 декабря 2018, 21:18 — REGNUM  Городской совет Оренбурга принял проект бюджета города на 2019 год. Доходы и расходы в нём одинаковы — 10 396,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсовете.

В доходной части основную часть, 5 736 млн рублей, составляют собственные средства; Ещё 4 659,6 — это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а 1,3 млн поступят городу в виде прочих безвозмездных поступлений.

Из собственных доходов 37,9% составит налог на доходы физических лиц. 31,7% доходов будет у налогов на совокупный доход, а 7,3% поступят от земельного налога.

В расходной части заложено повышение зарплат педагогам, содержание школ и детских садов и т.д. Также предусмотрены деньги на создание трёх новых детсадов и физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснохолме.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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