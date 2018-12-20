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Лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом

Экономика

Открыто конкурсное производство

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 20:31 — REGNUM  В Екатеринбурге лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом. Такое решение 20 декабря принял свердловский Арбитражный суд.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела на сайте суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Центральный банк России отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. 6 ноября вкладчикам были начаты выплаты.

Затем Банк России потребовал обанкротить «Уралтрансбанк». Заявление поступило в арбитраж 19 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный банк России требует обанкротить «Уралтрансбанк»

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Банкротство юридических лиц
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