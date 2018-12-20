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«Танцующий» ледокол усилил арктический флот «Газпром нефти»

Экономика

Новый ледокол «Андрей Вилькицкий» способен обернуться вокруг своей оси за одну минуту

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«Танцующий» ледокол усилил арктический флот «Газпром нефти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий» в акватории Невы

Санкт-Петербург, 20 декабря 2018, 20:21 — REGNUM  Новейший ледокол «Андрей Вилькицкий» пополнил арктический флот компании «Газпром нефть». Уникальное судно, которое сегодня показали в Санкт-Петербурге, спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти для работы в пресных водах Арктики, которые более 200 дней в году покрыты льдом толщиной 2−2,5 метра.

Ледокол спустили на воду в прошлом году, после чего достроили и успешно провели его швартовые, ходовые и ледовые испытания. «Андрей Вилькицкий» полностью готов к отправке к месту своего постоянного базирования — в Обскую Губу, к терминалу «Ворота Арктики».

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Ледокол «Андрей Вилькицкий» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий» в акватории Невы

«Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы», — отметил председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

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Ледокол «Андрей Вилькицкий» у причала на Английской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий» у причала на Английской набережной

Ранее компания получила в свое распоряжение ледокол «Александр Санников» и шесть танкеров для транспортировки нефти. Ледоколы прокладывают водные каналы в ледовом покрытии, по которым танкеры проходят путь к терминалу «Ворота Арктика».

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Ледокол «Андрей Вилькицкий»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий»

Особенностью «Андрея Вилькицкого» является форма корпуса, позволяющая ледоколу разрезать и крошить лед, а не давить сверху своей тяжестью, как это делают большие атомоходы. При этом его ледопроходимость сравнима с атомными ледоколами.

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Ледокол «Андрей Вилькицкий»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий»

Высокую маневренность судну обеспечивает конструкция корпуса и три установки типа Azipоd, вращающиеся на 360 градусов и расположенные в кормовой и носовой частях. Новый ледокол может развернуться на 360 градусов за одну минуту. Скорость «Андрея Вилькицкого» на чистой воде — до 16 узлов (30 км\ч).

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Капитан ледокола Юрий Ахромин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Капитан ледокола Юрий Ахромин

Оба ледокола «Газпром нефти» предназначены для выполнения ледокольной проводки танкеров, швартовных и погрузочных работ, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти, оказании помощи при проведении спасательных операций.

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Ледокол «Андрей Вилькицкий»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Андрей Вилькицкий»

«Современные ледоколы построены по заказу «Газпром нефти» для работы в районе арктического терминала Новопортовского месторождения в Обской губе Карского моря и обеспечения круглогодичных поставок нефти сорта Novy Port на мировой рынок», — напомнили к пресс-службе компании.

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Механик на ледоколе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Механик на ледоколе

Добавим, что ледокол назван в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого.

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Потрет Андрея Вилькицкого
Дарья Драй © ИА REGNUM
Потрет Андрея Вилькицкого

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regnum author Дарья Драй
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Развитие российской Арктики
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