Февраль 2019 года: «ЕР» проведет мониторинг повышения тарифов ЖКХ

Москва, , 19:40 — REGNUM В феврале 2019 года партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проведет мониторинг по тарифам ЖКХ во всех регионах страны.

«Проверим, соблюдены ли нормы индексации, не перегибают ли где-то необоснованно палку. В некоторых случаях превышение возможно, но только в порядке исключения и по согласованию с Правительством России. Будем смотреть, так ли это», - заявил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о росте тарифов ЖКХ в 2019 году.

«Итоги нашего мониторинга мы направим в исполнительные органы власти: Федеральную антимонопольную службу, Минстрой России и в региональные органы власти для принятия мер, — рассказал он.

«В августе, после второго этапа повышения тарифов, также проведем мониторинг», — добавил Александр Козлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году тарифы впервые будут повышаться два раза: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля на — 2,4%. В четверг, 20 декабря на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос о целесообразности повышения тарифов ЖКХ два раза за 2019 год.

По его словам, рост тарифов ЖКХ в последние годы — 4,1 процента и это делается в интересах граждан.

«Почему в два этапа — потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост услуг и товаров, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ», — пояснил Владимир Путин.