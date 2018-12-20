В Нальчике стартовал финал кадрового конкурса «Новая высота»

Нальчик, , 19:04 — REGNUM 20 декабря состоялось открытие финального этапа кадрового Конкурса «Новая высота». В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, председатель Наблюдательного совета Конкурса, заместитель председателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко, руководители органов государственной власти республики, члены Наблюдательного совета и оргкомитета конкурса.

«Конкурс был создан для того, чтобы выявить талантливых людей, которые смогут решать сложные задачи, вывести Республику, но новый уровень. И вовлеченность в Конкурс, а на призыв принять в нем участие откликнулись более 10 тысяч человек, говорит о том, что им покорятся любые высоты», — отметил временно исполняющий обязанности главы КБР.

«Благодарю каждого, кто откликнулся на наш призыв, поддержал нашу идею, — сказал Казбек Коков, — После контрольного тестирования в финал вышли 119 человек, это золотой кадровый фонд нашей республики».

Казбек Коков выразил благодарность организаторам Конкурса, президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», «за высочайший уровень проведения, за открытость, прозрачность».

«Подтверждение этому — цифры апелляционных жалоб, они мизерны по сравнению с количеством участников Конкурса. Спасибо большое организаторам», — добавил он.

Временно исполняющий обязанности главы КБР отметил, что в насыщенной программе финала запланирована социальная акция. Финалисты смогут поработать с детьми-сиротами и с детьми, которые остались без попечения родителей.

«Уже сегодня вы сможете реально проявить себя и стать полезными для подростков», — напутствовал участников Казбек Коков.

«Общественная значимость конкурса «Новая высота» была в объединении нас общей целью на прорыв в развитии КБР. Хочу пожелать всем финалистам успехов, победы. Уверен, мы все вместе сумеем достичь серьезных высот в экономическом и социальном развитии нашей Родины», — сказал в заключении Казбек Коков.

Людмила Федченко особо подчеркнула, что кадровый Конкурс — первое подобное мероприятие для республики, она поблагодарила Казбека Кокова и АНО «Россия — страна возможностей» за то, что Конкурс стал возможен и состоялся.

«У наших участников появилась надежда что они действительно нужны Республике в различных отраслях, сферах», — отметила Людмила Федченко.

Она обратила внимание, что организация была очень хорошей, на все возникающие у участников вопросы оперативно предоставлялись ответы.

«Данный конкурс — первое подобное мероприятие, и мы сами многому учились на протяжении всех его этапов», — отметила она, сообщив, что апелляционная комиссия оперативно рассматривала все обращения конкурсантов.

Людмила Федченко поздравила всех с тем, что конкурс проходит успешно, и пожелала финалистам стать надеждой и опорой, которые так нужны КБР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Новая высота» стартовал 1 ноября. Его проводит администрация главы Кабардино-Балкарской Республики по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Казбека Кокова и при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая является оператором кадрового конкурса управленцев «Лидеры России».

На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Новая высота» проявили более 10 тысяч человек. Успешно завершил этап регистрации 2791 участник, 2617 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования.

На очные мероприятия были приглашены 204 человека.

В среду, 19 декабря состоялось контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получили 119 конкурсантов.

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