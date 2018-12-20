Не все «майские указы» президента РФ были выполнены – Анатолий Аксаков

Москва, , 19:11 — REGNUM Сейчас очень важно сконцентрировать ресурсы на выполнении национальных проектов, убеждён глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 20 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассказывая о своём впечатлении от прошедшей 20 декабря пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Нам необходимо сконцентрировать ресурсы на выполнении национальных проектов, — сказал Аксаков. — Президент утвердил указ. Очень важно сейчас, сконцентрировав ресурсы, начать их реализовывать».

Кроме того, Аксаков отметил особую важность вопросов, связанных с курсом рубля и с использованием национальных валют.

«Мой бы вопрос касался того, что мы очень много ждём от реализации национальных проектов, но проблема в том, что были и другие «майские указы», принятые в предыдущий срок, и не все из них были выполнены, — обратил внимание Аксаков. — Причём ключевые, связанные с инвестициями и созданием новых рабочих мест. Важно, чтобы новые задачи, обозначенные президентом, были выполнены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России 20 декабря, отвечая на вопросы журналистов, отметил необходимость прорыва, который должна сделать РФ. По словам главы государства, стране требуется новый технологический уклад и национальные проекты являются чётко поставленными целями.