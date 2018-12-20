Фондовый рынок США продолжил снижение

Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжили снижение, начавшееся после очередного заявления Федерального резерва, 20 декабря передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 146,17 пункта (0,63%), до 23 177,49 пункта, а индекс S&P 500 снизился на 9,37 пункта (0,37%), до 2497,59 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 1,71 пункта (0,03%), до 6 635,11 пункта.

Рынок продолжает снижаться в ответ на повышение базовой процентной ставки ФРС США и обещание двух повышений ставки в 2019 году.

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