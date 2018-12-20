Четверг, 20 Декабря 2018 года
19:39:39 МСК

Фондовый рынок США продолжил снижение

Экономика

Dow Jones снизился до 23 177,49 пункта

Нью-Йорк, США, 20 декабря 2018, 19:39 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США продолжили снижение, начавшееся после очередного заявления Федерального резерва, 20 декабря передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 146,17 пункта (0,63%), до 23 177,49 пункта, а индекс S&P 500 снизился на 9,37 пункта (0,37%), до 2497,59 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 1,71 пункта (0,03%), до 6 635,11 пункта.

Рынок продолжает снижаться в ответ на повышение базовой процентной ставки ФРС США и обещание двух повышений ставки в 2019 году.

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Фондовый рынок
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