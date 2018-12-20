Четверг, 20 Декабря 2018 года
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На Украине школам и вузам разрешили сдавать помещения в аренду

Экономика

Арендовать помещения смогут, к примеру, типографии, столовые или банки

Киев, 20 декабря 2018, 19:44 — REGNUM  Украинский парламент принял закон, позволяющий образовательным учреждениям сдавать помещения в аренду, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, теперь учебные заведения смогут передавать в аренду помещения, которые заведение не может самостоятельно обеспечить, к примеру, помещения для организации питания учеников и работников учебных заведений, банкоматов или типографий.

Напомним, передача государственного имущества в аренду уже зарекомендовала себя в кризисной экономике Украины. Так, ранее и.о. главы фонда госимущества Украины Виталий Трубаров заявил, что в 2018 году от аренды госимущества бюджет Украины уже получил 1 млрд гривен ($36 млн).

Таким образом, правительство Украины продолжает пополнять бюджет не за счет открытия новых предприятий или заводов, а за счет распродажи государственного имущества.

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Политическая жизнь Украины
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