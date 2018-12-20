ФАС заподозрила добытчиков краба в Баренцевом море в картельном сговоре

Москва, , 18:44 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по результатам проверок заподозрила два предприятия по добыче краба в заключении и реализации картельного соглашения. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ведоства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению ФАС, на аукционе Росрыболовства по распределению квот до 2025 года на добычу краба-стригуна на шельфе в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море ООО «Зигранд» и ЗАО «Артиксервис» преднамеренно отказались от конкурентной борьбы, что выразилось в минимальном повышении начальных цен на четырёх лотах.

«Для сравнения: компании, действовавшие в рамках антимонопольного законодательства, конкурировавшие между собой, участвуя в этом же аукционе, но по другим лотам, сделали ценовые предложения в 8−12 раз выше их начальной стоимости», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается, в ходе проверки было установлено, что компании «Арктиксервис» и «Зигранд» имеют общую инфраструктуру и расположены по одному и тому же адресу.

В настоящее время ФАС проводит расследование совместно с правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства действий «Зигранд» и «Артиксервис», а также других хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе.