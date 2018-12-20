МВФ заставил Украину отказаться от ввода новых налоговых льгот

Киев, , 18:49 — REGNUM На Украине не будут вводить налоговую амнистию в связи с новой программой кредитования от МВФ, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, новая программа кредитования Украины фондом предполагает, что не будет ни налоговой амнистии, ни новых налоговых льгот, ни снижения ставки налога на прибыль для предприятий. Также Украина приостановит введение второго уровня пенсионной реформы.

Напомним, ранее совет директоров МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $3,9 млрд, из которых первый транш в размере $1,4 млрд должен быть выплачен сразу.

Второй уровень пенсионной реформы на Украине — это введение с 2019 года накопительной пенсии для граждан.

Отметим, что Украина с 2014 года берет кредиты у МВФ вместо того, чтобы развивать собственные производственные мощности. Это привело к полной зависимости киевского режима от западных «партнеров», которые уже заставили правительство Украины повысить цены на тарифы ЖКХ для населения.