Киргизия заняла 95-е место среди 152 стран в «Рейтинге благополучия – 2018»

Бишкек, , 18:19 — REGNUM По итогам 2018 года Киргизия заняла 95-е место в рейтинге государств по уровню благополучия, подготовленном аналитиками американской консалтинговой компании «Boston Consulting Group».

При этом валовой национальный доход на душу населения в республике составил $1,1 тысячи (73,8 тысячи рублей).

На постсоветском пространстве наилучшие условия, по мнению американских аналитиков, наблюдались в этом году в Эстонии, которой они присудили 25-е место, в Литве — 34-е и в Латвии — 36-е.

Затем следуют Белоруссия — 52-е место, Казахстан — 57-е, Россия — 59-е, Грузия — 60-е, Украина — 67-е, Армения — 69-е, Азербайджан — 71-е, Молдавия — 84-е и вышеупомянутая Киргизия — 95-е.

Замыкают список Узбекистан — ему досталось 101-я строчка рейтинга и Таджикистану — 108-я. Туркмения не была включена в рейтинг из-за высокой степени закрытости этой страны.

Самыми благополучными странами в мире авторы исследования назвали Норвегию, Швейцарию и Исландию. Также в десятку лидеров рейтинга смогли попасть Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Хуже всего дела обстоят у Центральноафриканской республики, Чада, Йемена, Гаити и Демократической Республики Конго.