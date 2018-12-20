В Костроме решили считать туристов сказочным прибором

Кострома, , 18:17 — REGNUM Российский Дед Мороз встретит миллионного туриста Костромской области, сообщает администрация города Костромы. Местные власти ожидают прибытие гостя в конце декабря.

Данное событие будет «торжественно отмечено на главной площади областного центра» и состоится 22 декабря. В этот день в Кострому планируют приехать более тысячи туристов из Москвы, Петрозаводска, Иванова, Санкт-Петербурга и Воронежа.

«По предварительным расчётам, один из этих гостей региона и станет миллионным туристом. Его выберут Дед Мороз и Снегурочка с помощью сказочно-научного электронного прибора «Туристомер»», — отмечают в администрации города.

Местные чиновники обещают подарить миллионному туристу сертификат на бесплатное посещение в течение 2019 года всех музеев и объектов показа в регионе.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область планировала принять в текущем году 1 миллион туристов. В прошлом году регион посетило 955 тысяч туристов. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году. В целом за пять лет количество туристов увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%.

«Новые объекты построены, например, Музей сыра — шикарное место, где можно познакомиться со всем производством, со спецификой, очень много интерактива, народ валит сейчас туда толпой. Еще одно очень интересное место — это «Сырный вокзал», это такое местечко в пригороде, где ты можешь остановиться отдохнуть, покушать, познакомиться с историей сыроделия в Костромской губернии. Сейчас в регионе пойдут летние мероприятия. Рассчитываем, что в этом году мы подойдем к показателю — миллион туристов в год», — отметил глава региона Сергей Ситников.