Росатом активно развивается: эксперт

Москва, , 17:05 — REGNUM Главный итог года для Росатома — появление новых перспективных направлений деятельности. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

«Помимо атомной энергетики (где мы уже немного привыкли к рекордной выработке), выполнения гособоронзаказа (традиционно на 100%), госкорпорация ведет работы по развитию ядерной медицины, распространению цифровизации, созданию объектов генерации на возобновляемых источниках, — пояснил он. — Так, Росатом на территориях своего присутствия внедряет программы «Умный город», «Бережливая поликлиника». Этот опыт можно масштабировать на уровне регионов».

«В начале декабре был презентован первый тиражируемый цифровой продукт — «Логос Аэро-Гидро», разработанный в Российском федеральном ядерном центре ВНИИЭФ для решения сложных инженерных и суперкомпьютерных задач, — рассказал Кравченко. — В Адыгее началось строительство ветроэлектростанции — самой крупной в России. Перенимая опыт у лидирующих компаний мирового рынка ветроэнергетики, госкорпорация стремится к максимально возможной локализации производства оборудования для ветроэлектростанций в России. Фактически, Росатом создает фундамент для развития ветрогенерации в нашей стране».

«Всё это говорит о том, что госкорпорация активно развивается и эффективно использует свой опыт и компетенции для выхода на новые рынки», — резюмировал эксперт.