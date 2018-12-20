Федеральный бюджет добавил Псковской области 4,6 млрд рублей на 2019 год

Псков, , 18:04 — REGNUM Ко второму чтению доходная часть бюджета Псковской области увеличилась на 4,6 млрд рублей за счёт дополнительного распределения средств из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом сегодня, 20 декабря, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе консультаций с фракциями Псковского областного собрания депутатов по бюджету области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

По его словам, целевые поступления составят 4,1 млрд рублей, ещё около 507 млн рублей добавлены на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Ведерников подчеркнул, что и эти цифры неокончательные.

«Администрация области продолжит работать над пополнением бюджета. Мы находимся в постоянном диалоге с правительством России и министерством финансов и ожидаем, что в перспективе из федерального бюджета поступит дополнительно ещё порядка 1,1 млрд рублей», — заявил губернатор Псковской области.

В Псковском областном собрании депутатов пояснили, что увеличение доходной части бюджета повлечёт возврат к первому чтению проекта закона о бюджете. Затем проект документа будет вынесен на рассмотрение во втором и третьем чтениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом чтении бюджет Псковской области на 2019 год принят с доходами в сумме 26,52 млрд рублей, из которых федеральные средства — 8,5 млрд рублей. Планируется, что бюджет будет принят окончательно на сессии Псковского областного собрания депутатов 25 декабря.

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