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В Петербурге началось строительство арктической платформы «Северный полюс»

Экономика

Она сможет два года без захода в порт дрейфовать во льдах Северного Ледовитого океана

В Петербурге началось строительство арктической платформы «Северный полюс»
Иллюстрация: АО «Адмиралтейские верфи»
Платформа «Северный полюс» (проект)

Санкт-Петербург, 20 декабря 2018, 18:12 — REGNUM  «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге сегодня, 20 декабря, приступили к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» (проект 00903). На судостроительном предприятии начали резку металла для создания корпуса уникального морского объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе верфей.

Контракт на создание платформы «Северный полюс» для Росгидромета подписан в апреле 2018 года. Проектировщик судна — АО КБ «Вымпел». Ранее в специальном ледовом бассейне были проведены испытания макета платформы.

Как предполагается, платформа в качестве полярной станции в течение двух лет без захода в порт сможет дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы и проживания членов экспедиции.

Длина платформы — 83 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 10 390 тонн, мощность двигателей — 4200 кВт, скорость — не менее 10 узлов, экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека.

«Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна», — рассказали на «Адмиралтейских верфях».

Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге испытывают модель платформы «Северный полюс»

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Судостроение
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