Банк Англии выразил беспокойство в связи с ситуацией по Brexit

Лондон, , 18:33 — REGNUM Банк Англии выразил беспокойство в связи с ухудшением ситуации по Brexit, 20 декабря передает агентство Assocated Press.

Согласно заявлению банка, отказ от предварительного соглашения с Брюсселем «добавил неопределенности» и может иметь негативные последствия.

Тем не менее, Банк Англии пока не повышает базовую процентную ставку для Великобритании — согласно решению совета, она останется на уровне 0,75%.

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