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СМИ: Американские спецслужбы утеряли контроль над криптовалютой

Экономика

Спецслужбы США утратили контроль над рынком криптовалюты. Так считает Константин Ляпунов, автор статьи «Спецоперация «Биткоин», опубликованной Лентой.ru, полный текст которой предлагаем вашему вниманию

СМИ: Американские спецслужбы утеряли контроль над криптовалютой
Иллюстрация: Getty Images
Криптовалюта

Москва, 21 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  «Криптовалюта, по многим оценкам, — валюта будущего. Она удобна, технологична, надежна и при этом является полностью децентрализованной формой денежных средств, неподконтрольной каким-либо государственным фискальным структурам. Но если для одних это инструмент расчета или хранения денег, для других она — инструмент финансового и политического влияния. И то, что данное утверждение верно, доказывает история криптовалюты от момента ее появления до дня сегодняшнего.

Биткоин-биржи. Начало

Возникновение и рост популярности криптовалюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах, были связаны с трудностями и политическими скандалами, в которых более всего были замечены правительство и спецслужбы США. В этом нет ничего удивительного. В свое время прообраз современного интернета, без которого не обходится практически ни одно домохозяйство в развитых странах, развивался как сугубо военная технология. То же самое и с цифровыми деньгами. Сейчас ими активно интересуются спецслужбы и, например, криминальные структуры. Так, по мнению некоторых экспертов, около 80 процентов крупных незаконных сделок в наши дни совершается с использованием криптовалюты.

Одной из первых мировых площадок, где торговалась криптовалюта, стала зарегистрированная в Японии биржа Mt.Gox. Ее создателем в 2007 году стал американский программист Джед МакКалеб, изначально целью площадки была торговля игральными картами для популярной настольной игры. Но через несколько лет МакКалеб заинтересовался биткоинами, и сайт стал криптобиржей, а к 2011 году его популярность заметно выросла — настолько, что создатель перестал справляться с объемами и продал Mt. Gox японской компании Tibanne, главой которой был Марк Карпелес. Изучающие эту историю специалисты до сих пор не могут ответить на вопрос, зачем Карпелес купил биржу — искренне ли верил в успех новой технологии, искал ли способ легко заработать или просто хотел заняться чем-то новым.

Оставим этот вопрос конспирологам. А по факту биткоин-биржа получила с новым владельцем стремительное развитие и вскоре стала одной из самых популярных в мире. Однако Карпелес вопиюще безалаберно относился к обеспечению безопасности работы площадки, и в 2011 году Mt. Gox впервые взломали. Тогда хакеры украли более 8,5 миллиона долларов. Бирже пришлось приостановить торги, ситуация стабилизировалась лишь спустя несколько дней.

В 2013 году были заморожены счета американского подразделения Mt. Gox в связи с отсутствием у японской компании лицензии на право предоставлять услугу пересылки денежных средств, после чего у биржи начались сложности с выводом долларов. Проблема, однако, была улажена. Как? Подробности не разглашались.

К январю 2014 года Mt. Gox занимала третье место по объему торгов на рынке. Тем удивительнее, что уже в феврале компанию постиг крах: Mt. Gox сообщила, что было утрачено 744,4 тысячи биткоинов, принадлежащих клиентам, а также около 100 тысяч биткоинов собственных средств (примерно 470 миллионов долларов на тот момент). Виной всему вновь были названы хакеры — Mt. Gox заявила, что начнет поиск пропавших средств, но уже через пару недель подала заявление о банкротстве в США.

Только недавно стало известно, что в Mt. Gox, вероятно, проводились махинации с целью скрыть потери от кражи средств еще при первом взломе — торги велись посредством ботов, которые не совершали реальные сделки, однако влияли на стоимость криптовалюты. Этим же, судя по всему, объясняется и пиковая стоимость биткоина в ноябре 2013 года, которая была зафиксирована именно на Mt.Gox.

Интересно еще одно: несмотря на более чем значительные потери в Mt. Gox, никто из крупных игроков не предъявил никаких претензий. Впрочем, к этому стоит вернуться позже.

«Русская угроза»

Одновременно с развитием рынка криптовалюты после 2011 года в мировых СМИ начала широко распространяться информация о российских хакерах как опаснейших киберпреступниках. Сообщения о том, что именно русские причастны к всевозможным взломам, распространению вирусов и подобным операциям, стали появляться в прессе все чаще. ФБР начало включать граждан России в списки самых разыскиваемых киберпреступников и открыто заявлять о вмешательстве России в дела американского государства. И «русская угроза» действительно была — только при ближайшем рассмотрении она оказалась совсем не русской.

В марте 2014 года на третье место в мире по объему торгов биткоин — доллар вышла никому не известная интернет-площадка по торговле криптовалютами — ВТС-Е. Биржа следовала принципу анонимности: для регистрации на сайте и начала торгов нужно было только ввести e-mail. Площадка ориентировалась в первую очередь на русскоязычного пользователя, однако серверы располагались на территории США. Тем не менее до весны 2017 года, когда биржа была закрыта, а серверы и счета арестованы ФБР, внимание американских спецслужб не привлекали ни резкий взлет популярности ВТС-Е, ни ее деятельность вообще.

25 июля 2017 года в Греции по запросу Минюста США был арестован некий гражданин России Александр Винник. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010—2011 годов через BTC-E отмыла более четырех миллиардов долларов. При этом в документах Минюста США, направленных греческим властям, отмечалось, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства Mt.Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 тысяч биткоинов, и, как утверждают правоохранительные органы, 306,8 тысяч из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-E. Винник свою вину отрицает и признает лишь то, что консультировал биржу.

BTC-E ушла в офлайн, перестала функционировать и через некоторое время открылась на новой площадке — WEX. Представители биржи сразу после ареста Винника заявили, что он не был там ни руководителем, ни сотрудником. При этом другие специалисты допускали вероятность того, что руководство BTC-E «работало в серой зоне», что «не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции».

Между тем, по некоторым данным, работу биржи ВТС-Е, равно как и целую хакерскую сеть в России, контролировал небезызвестный начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ полковник Сергей Михайлов. Тот самый, что был арестован в России еще раньше — в декабре 2016 года — по обвинению в государственной измене.

«Михайлов подмял под себя в свое время web-money, пять-десять лет назад бывшие основным инструментом по обналу и выводу денег, где проходили основные теневые потоки по всему миру. С появлением ВТС-Е кодов web-money потеряли позицию. Если мы предполагаем, что web-money были под Михайловым, то логично предположить, что ВТС-Е тоже была под ним», — говорит Дмитрий Васильев, экс-владелец биржи WEX. О связи Винника с Михайловым может говорить тот факт, что первый был известен в своей среде как «Саша-WME» — по своему основному сетевому нику WME, то есть WebMoney Exchanger.

Михайлова подозревают в том, что он плотно сотрудничал с западными спецслужбами — в частности, именно он в свое время предоставил IP-адреса якобы российских хакеров, с которых была взломана переписка штаба Хиллари Клинтон. Если допустить, что BTC-E тоже работала под его контролем, получится, что площадка попросту обслуживала интересы американских спецслужб. В настоящее время на большую часть документов по «делу Михайлова» наложен гриф «секретно».

Криптообщак

После ареста полковника Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева ЦРУпотеряло контроль над работой биржи, сделки на которой использовались в интересах специальных служб США. Очевидно, что американские спецслужбы решили спрятать свой «криптообщак» еще дальше и незаметнее от посторонних глаз, чем на площадке Mt. Gox в Японии — на территории России. Именно поэтому, когда биткоины с Mt. Gox в 2014 году утекли в кошельки, подконтрольные BTC-E, штатовские правоохранители даже бровью не повели, ведь деньги оказались под контролем их собственного агента Сергея Михайлова. Забеспокоились американцы только через три года — после ареста своего агента.

Вопрос нахождения активов BTC-E крайне интересен — имеются в виду и заработки создателей (чьи имена так и остаются неизвестными), и средства пользователей, которыми они не успели воспользоваться до того, как биржа рухнула. А ведь активы могут составлять, по разным оценкам, от 150 до 500 миллионов долларов. По данным СМИ, биржа пользовалась не менее чем 15 офшорами в юрисдикциях от Кипра до Британских Виргинских островов, использовались различные банковские счета — например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии. Находившиеся на бирже средства в прессе в шутку называют «сокровищами Винника». Главный претендент на них — официально — США, неоднократно выписывавшие штрафы площадке и лично Александру Виннику.

Примечательно, что «преемница» BTC-E — площадка WEX — заявила, что «никаким образом не соприкасалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always EfficientLLP». Зарегистрированные на BTC-E пользователи могли войти на обновленную площадку под старыми учетными записями. Однако летом 2018 года стало известно, что некоторые клиенты обнаружили серьезные недостачи на своих биткоин-счетах.

После потери контроля над BTC-E Винник был вызван на встречу в Грецию — по данным источников, этому способствовал сотрудничающий с ЦРУ Сергей Майзус, а именно через MAYZUS Financial Services Ltd происходил вывод средств после операций на бирже ВТС-Е.

«Не исключено, что деньги ВТС-Е (около 80 миллионов долларов) лежат в Монголии и плавно расходуются MAYZUS Financial Services Ltd», — считает Виктор Степанов — юридический консультант экс-главы WEX Дмитрия Васильева. Он предлагает и другой вариант: «Майзус ждет, когда пройдет трехлетний срок по английскому законодательству, когда никто из клиентов не предъявляет финансовых претензий, и после истечения срока сможет распоряжаться деньгами. Почему люди не борются за свои деньги? За год ничего не произошло».

«Возможно, существуют договорные отношения между ФБР и господином Майзусом, связанные с тем, что он пошел на сотрудничество, и Майзус является подследственным или свидетелем по этому делу, а клиентские счета на самом деле арестованы, — говорит Степанов. — На момент суда в Афинах люди, отвечающие за безопасность компании, по факту утверждаются финансовым регулятором».

Служба суперагента Михайлова

Очевидно, что американские политические круги боролись друг с другом с помощью «русского хакерского сообщества», находившегося под контролем их суперагента Михайлова, и даже после его разоблачения продолжают обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.

При этом когда после разоблачения Михайлова в связи с делом «Шалтай-Болтая» оказалось, что вся русская «кремниевая долина» находилась под контролем американского агента, — наступил шок. Происходящее сейчас можно назвать хаосом, полагает Дмитрий Васильев: «Цель закрыть одну «большую помойку», которую еще можно было контролировать и пресекать преступные схемы, обернулась созданием сотен площадок, через которые теперь совершаются операции с криптовалютой, в том числе, несомненно, и противозаконные сделки».

Александр Винник по-прежнему в греческой тюрьме, суд идет крайне медленно, как будто кто-то намеренно затягивает процесс, отмечает экс-владелец биржи WEX. «Мы начали работать с Винником за месяц до закрытия ВТС-Е, помогали делать бирже фиатные выводы в разных странах, — рассказывает Васильев. — Мы выделили пять миллионов долларов на защиту Винника — до адвоката дошло только 100 тысяч долларов. Таким образом, полноценная защита Винника не осуществлялась. Кто-то заинтересован в долгом пребывании Винника в заключении. Вообще греческий суд — это театр абсурда, когда семидесятилетняя судья просит рассказать в трех словах, что такое биткоин, что такое блокчейн».

Васильев попросил своего правового консультанта выступить в защиту Винника в греческом суде. «Я был заявлен свидетелем по делу Винника и выступал по этому делу. Однако адвокат не задавал конкретных вопросов, и у меня создалось впечатление, что никто не хочет добиться правды на этом суде», — делится впечатлениями юридический консультант Васильева Виктор Степанов. «Почему никто не обратился к компании Майзуса, нарушившей законодательство Евросоюза о хранении депозитов в банках на территории Евросоюза, и не привлек компанию Майзуса к суду по делу Винника?» — недоумевает он. Биржа не обязана проверять происхождение криптовалюты, но банки и финансовые институты обязаны это делать. «Компания Майзуса должна была задать вопрос: откуда депозит, например, в миллион евро? Очень удобно исключить из цепочки банки Европы и сказать, что виновна во всем шотландская компания, за которой стоит Винник, а не задавать вопросы офицерам, которые должны были мониторить финансовый поток», — рассуждает Степанов.

Интересно, что Минюст США, обладая необходимыми рычагами для достижения своих целей в Европе, не давит на Грецию, требуя скорейшей экстрадиции Винника. Возможно, им выгодно держать россиянина на расстоянии, чтобы к нему не получили доступ сторонники «партии Трампа» — после показаний Винника станет очевидно, что все так называемые хакерские атаки «русских» в период избирательной кампании Трампа — не более чем провокации, проходившие под контролем агента ЦРУ, полковника ФСБ Сергея Михайлова, а «криптообщак» американских спецслужб находился на территории России и в конечном итоге был утерян после раскрытия американского агента внутри ФСБ.

WEX, принявшая на себя обязательства биржи BTC-E, также была подконтрольна американским спецслужбам через завербованных управляющих Дмитрия Васильева и некоего администратора по имени Алексей, считают некоторые источники. Завербованы россияне были, вероятно, одним из основных охотников за «сокровищами Винника» Тиграном Гамбаряном — специальным агентом департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов, подведомственной Минфину США.

Новый владелец

Летом 2018 года появились известия о том, что WEX хочет купить бывший киевский предприниматель, боец ополчения Донбасса, известный под боевым позывным Морячок — Дмитрий Хавченко (ныне глава Крымского ополчения Союза добровольцев Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

Тогда уже было очевидно, что WEX лихорадит: пользователи не могли вывести средства, сроки выплат сдвигались. Тем не менее с первого захода сделка с Хавченко не удалась: «Дата подписания итоговых документов по сделке с WEX со средним суточным оборотом в 20 миллионов долларов назначалась трижды, но в последний момент все срывалось», — говорил он сам. В августе стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. С кошельков пользователей начала пропадать криптовалюта — инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили 400 миллионов долларов.

И вот в декабре 2018 года контроль над сингапурской компанией World Exchange Services, которая является оператором WEX, получила Дарья Хавченко — дочь того самого Морячка. Он не смог зарегистрировать сделку на собственное имя. Хавченко заявляет, что перезапустит биржу и вернет пользователям активы, а также займется и поиском «сокровищ Винника». Западные спецслужбы тут же заявили, что сделали «открытие»: аж с 2014 года помощь ДНР и ЛНР осуществлялась из России через переводы в криптовалюте. Сам Морячок прямо заявляет, что «WEX станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик (ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии — прим. «Ленты.ру»)». Сроки запуска биржи пока не называются, но Хавченко явно настроен решительно.

Интересно, что главу Союза добровольцев Донбасса — экс-премьера ДНР Александра Бородая — многие считают человеком российских спецслужб, а украинская пресса прямо именовала его «генералом ФСБ». Новый фактический владелец WEX, напомним, — глава Крымского ополчения СДД. Есть ощущение, что в этом раунде криптосражения русские действительно выиграли. Что, собственно, и вызвало бурную истерику в западной прессе, впервые с 2014 года выдвинувшей обвинения в том, что «русская весна» финансировалась с помощью криптовалюты.

Похоже, западным «специалистам», которые, благодаря бдительности российских «коллег», лишились контроля за «криптообщаком» и допустили колоссальную утечку важнейшей политической информации, ничего не остается, кроме как «заносить хвосты» и «переводить стрелки». Что, конечно, они умеют делать в совершенстве. Последним косвенным свидетельством продолжающейся активности американских спецслужб являются транзакции на 199 тысяч биткоинов, проведенные 3 и 4 декабря в сети биткоина и разделенные на три порции — в 66 233, 66 452 и 66 378 биткоинов.

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