СМИ: Американские спецслужбы утеряли контроль над криптовалютой

Москва, , 10:00 — REGNUM «Криптовалюта, по многим оценкам, — валюта будущего. Она удобна, технологична, надежна и при этом является полностью децентрализованной формой денежных средств, неподконтрольной каким-либо государственным фискальным структурам. Но если для одних это инструмент расчета или хранения денег, для других она — инструмент финансового и политического влияния. И то, что данное утверждение верно, доказывает история криптовалюты от момента ее появления до дня сегодняшнего.

Биткоин-биржи. Начало

Возникновение и рост популярности криптовалюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах, были связаны с трудностями и политическими скандалами, в которых более всего были замечены правительство и спецслужбы США. В этом нет ничего удивительного. В свое время прообраз современного интернета, без которого не обходится практически ни одно домохозяйство в развитых странах, развивался как сугубо военная технология. То же самое и с цифровыми деньгами. Сейчас ими активно интересуются спецслужбы и, например, криминальные структуры. Так, по мнению некоторых экспертов, около 80 процентов крупных незаконных сделок в наши дни совершается с использованием криптовалюты.

Одной из первых мировых площадок, где торговалась криптовалюта, стала зарегистрированная в Японии биржа Mt.Gox. Ее создателем в 2007 году стал американский программист Джед МакКалеб, изначально целью площадки была торговля игральными картами для популярной настольной игры. Но через несколько лет МакКалеб заинтересовался биткоинами, и сайт стал криптобиржей, а к 2011 году его популярность заметно выросла — настолько, что создатель перестал справляться с объемами и продал Mt. Gox японской компании Tibanne, главой которой был Марк Карпелес. Изучающие эту историю специалисты до сих пор не могут ответить на вопрос, зачем Карпелес купил биржу — искренне ли верил в успех новой технологии, искал ли способ легко заработать или просто хотел заняться чем-то новым.

Оставим этот вопрос конспирологам. А по факту биткоин-биржа получила с новым владельцем стремительное развитие и вскоре стала одной из самых популярных в мире. Однако Карпелес вопиюще безалаберно относился к обеспечению безопасности работы площадки, и в 2011 году Mt. Gox впервые взломали. Тогда хакеры украли более 8,5 миллиона долларов. Бирже пришлось приостановить торги, ситуация стабилизировалась лишь спустя несколько дней.

В 2013 году были заморожены счета американского подразделения Mt. Gox в связи с отсутствием у японской компании лицензии на право предоставлять услугу пересылки денежных средств, после чего у биржи начались сложности с выводом долларов. Проблема, однако, была улажена. Как? Подробности не разглашались.

К январю 2014 года Mt. Gox занимала третье место по объему торгов на рынке. Тем удивительнее, что уже в феврале компанию постиг крах: Mt. Gox сообщила, что было утрачено 744,4 тысячи биткоинов, принадлежащих клиентам, а также около 100 тысяч биткоинов собственных средств (примерно 470 миллионов долларов на тот момент). Виной всему вновь были названы хакеры — Mt. Gox заявила, что начнет поиск пропавших средств, но уже через пару недель подала заявление о банкротстве в США.

Только недавно стало известно, что в Mt. Gox, вероятно, проводились махинации с целью скрыть потери от кражи средств еще при первом взломе — торги велись посредством ботов, которые не совершали реальные сделки, однако влияли на стоимость криптовалюты. Этим же, судя по всему, объясняется и пиковая стоимость биткоина в ноябре 2013 года, которая была зафиксирована именно на Mt.Gox.

Интересно еще одно: несмотря на более чем значительные потери в Mt. Gox, никто из крупных игроков не предъявил никаких претензий. Впрочем, к этому стоит вернуться позже.

«Русская угроза»

Одновременно с развитием рынка криптовалюты после 2011 года в мировых СМИ начала широко распространяться информация о российских хакерах как опаснейших киберпреступниках. Сообщения о том, что именно русские причастны к всевозможным взломам, распространению вирусов и подобным операциям, стали появляться в прессе все чаще. ФБР начало включать граждан России в списки самых разыскиваемых киберпреступников и открыто заявлять о вмешательстве России в дела американского государства. И «русская угроза» действительно была — только при ближайшем рассмотрении она оказалась совсем не русской.

В марте 2014 года на третье место в мире по объему торгов биткоин — доллар вышла никому не известная интернет-площадка по торговле криптовалютами — ВТС-Е. Биржа следовала принципу анонимности: для регистрации на сайте и начала торгов нужно было только ввести e-mail. Площадка ориентировалась в первую очередь на русскоязычного пользователя, однако серверы располагались на территории США. Тем не менее до весны 2017 года, когда биржа была закрыта, а серверы и счета арестованы ФБР, внимание американских спецслужб не привлекали ни резкий взлет популярности ВТС-Е, ни ее деятельность вообще.

25 июля 2017 года в Греции по запросу Минюста США был арестован некий гражданин России Александр Винник. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010—2011 годов через BTC-E отмыла более четырех миллиардов долларов. При этом в документах Минюста США, направленных греческим властям, отмечалось, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства Mt.Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 тысяч биткоинов, и, как утверждают правоохранительные органы, 306,8 тысяч из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-E. Винник свою вину отрицает и признает лишь то, что консультировал биржу.

BTC-E ушла в офлайн, перестала функционировать и через некоторое время открылась на новой площадке — WEX. Представители биржи сразу после ареста Винника заявили, что он не был там ни руководителем, ни сотрудником. При этом другие специалисты допускали вероятность того, что руководство BTC-E «работало в серой зоне», что «не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции».

Между тем, по некоторым данным, работу биржи ВТС-Е, равно как и целую хакерскую сеть в России, контролировал небезызвестный начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ полковник Сергей Михайлов. Тот самый, что был арестован в России еще раньше — в декабре 2016 года — по обвинению в государственной измене.

«Михайлов подмял под себя в свое время web-money, пять-десять лет назад бывшие основным инструментом по обналу и выводу денег, где проходили основные теневые потоки по всему миру. С появлением ВТС-Е кодов web-money потеряли позицию. Если мы предполагаем, что web-money были под Михайловым, то логично предположить, что ВТС-Е тоже была под ним», — говорит Дмитрий Васильев, экс-владелец биржи WEX. О связи Винника с Михайловым может говорить тот факт, что первый был известен в своей среде как «Саша-WME» — по своему основному сетевому нику WME, то есть WebMoney Exchanger.

Михайлова подозревают в том, что он плотно сотрудничал с западными спецслужбами — в частности, именно он в свое время предоставил IP-адреса якобы российских хакеров, с которых была взломана переписка штаба Хиллари Клинтон. Если допустить, что BTC-E тоже работала под его контролем, получится, что площадка попросту обслуживала интересы американских спецслужб. В настоящее время на большую часть документов по «делу Михайлова» наложен гриф «секретно».

Криптообщак

После ареста полковника Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева ЦРУпотеряло контроль над работой биржи, сделки на которой использовались в интересах специальных служб США. Очевидно, что американские спецслужбы решили спрятать свой «криптообщак» еще дальше и незаметнее от посторонних глаз, чем на площадке Mt. Gox в Японии — на территории России. Именно поэтому, когда биткоины с Mt. Gox в 2014 году утекли в кошельки, подконтрольные BTC-E, штатовские правоохранители даже бровью не повели, ведь деньги оказались под контролем их собственного агента Сергея Михайлова. Забеспокоились американцы только через три года — после ареста своего агента.

Вопрос нахождения активов BTC-E крайне интересен — имеются в виду и заработки создателей (чьи имена так и остаются неизвестными), и средства пользователей, которыми они не успели воспользоваться до того, как биржа рухнула. А ведь активы могут составлять, по разным оценкам, от 150 до 500 миллионов долларов. По данным СМИ, биржа пользовалась не менее чем 15 офшорами в юрисдикциях от Кипра до Британских Виргинских островов, использовались различные банковские счета — например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии. Находившиеся на бирже средства в прессе в шутку называют «сокровищами Винника». Главный претендент на них — официально — США, неоднократно выписывавшие штрафы площадке и лично Александру Виннику.

Примечательно, что «преемница» BTC-E — площадка WEX — заявила, что «никаким образом не соприкасалась и не перенимала денежные средства компании BTC-E Always EfficientLLP». Зарегистрированные на BTC-E пользователи могли войти на обновленную площадку под старыми учетными записями. Однако летом 2018 года стало известно, что некоторые клиенты обнаружили серьезные недостачи на своих биткоин-счетах.

После потери контроля над BTC-E Винник был вызван на встречу в Грецию — по данным источников, этому способствовал сотрудничающий с ЦРУ Сергей Майзус, а именно через MAYZUS Financial Services Ltd происходил вывод средств после операций на бирже ВТС-Е.

«Не исключено, что деньги ВТС-Е (около 80 миллионов долларов) лежат в Монголии и плавно расходуются MAYZUS Financial Services Ltd», — считает Виктор Степанов — юридический консультант экс-главы WEX Дмитрия Васильева. Он предлагает и другой вариант: «Майзус ждет, когда пройдет трехлетний срок по английскому законодательству, когда никто из клиентов не предъявляет финансовых претензий, и после истечения срока сможет распоряжаться деньгами. Почему люди не борются за свои деньги? За год ничего не произошло».

«Возможно, существуют договорные отношения между ФБР и господином Майзусом, связанные с тем, что он пошел на сотрудничество, и Майзус является подследственным или свидетелем по этому делу, а клиентские счета на самом деле арестованы, — говорит Степанов. — На момент суда в Афинах люди, отвечающие за безопасность компании, по факту утверждаются финансовым регулятором».

Служба суперагента Михайлова

Очевидно, что американские политические круги боролись друг с другом с помощью «русского хакерского сообщества», находившегося под контролем их суперагента Михайлова, и даже после его разоблачения продолжают обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.

При этом когда после разоблачения Михайлова в связи с делом «Шалтай-Болтая» оказалось, что вся русская «кремниевая долина» находилась под контролем американского агента, — наступил шок. Происходящее сейчас можно назвать хаосом, полагает Дмитрий Васильев: «Цель закрыть одну «большую помойку», которую еще можно было контролировать и пресекать преступные схемы, обернулась созданием сотен площадок, через которые теперь совершаются операции с криптовалютой, в том числе, несомненно, и противозаконные сделки».

Александр Винник по-прежнему в греческой тюрьме, суд идет крайне медленно, как будто кто-то намеренно затягивает процесс, отмечает экс-владелец биржи WEX. «Мы начали работать с Винником за месяц до закрытия ВТС-Е, помогали делать бирже фиатные выводы в разных странах, — рассказывает Васильев. — Мы выделили пять миллионов долларов на защиту Винника — до адвоката дошло только 100 тысяч долларов. Таким образом, полноценная защита Винника не осуществлялась. Кто-то заинтересован в долгом пребывании Винника в заключении. Вообще греческий суд — это театр абсурда, когда семидесятилетняя судья просит рассказать в трех словах, что такое биткоин, что такое блокчейн».

Васильев попросил своего правового консультанта выступить в защиту Винника в греческом суде. «Я был заявлен свидетелем по делу Винника и выступал по этому делу. Однако адвокат не задавал конкретных вопросов, и у меня создалось впечатление, что никто не хочет добиться правды на этом суде», — делится впечатлениями юридический консультант Васильева Виктор Степанов. «Почему никто не обратился к компании Майзуса, нарушившей законодательство Евросоюза о хранении депозитов в банках на территории Евросоюза, и не привлек компанию Майзуса к суду по делу Винника?» — недоумевает он. Биржа не обязана проверять происхождение криптовалюты, но банки и финансовые институты обязаны это делать. «Компания Майзуса должна была задать вопрос: откуда депозит, например, в миллион евро? Очень удобно исключить из цепочки банки Европы и сказать, что виновна во всем шотландская компания, за которой стоит Винник, а не задавать вопросы офицерам, которые должны были мониторить финансовый поток», — рассуждает Степанов.

Интересно, что Минюст США, обладая необходимыми рычагами для достижения своих целей в Европе, не давит на Грецию, требуя скорейшей экстрадиции Винника. Возможно, им выгодно держать россиянина на расстоянии, чтобы к нему не получили доступ сторонники «партии Трампа» — после показаний Винника станет очевидно, что все так называемые хакерские атаки «русских» в период избирательной кампании Трампа — не более чем провокации, проходившие под контролем агента ЦРУ, полковника ФСБ Сергея Михайлова, а «криптообщак» американских спецслужб находился на территории России и в конечном итоге был утерян после раскрытия американского агента внутри ФСБ.

WEX, принявшая на себя обязательства биржи BTC-E, также была подконтрольна американским спецслужбам через завербованных управляющих Дмитрия Васильева и некоего администратора по имени Алексей, считают некоторые источники. Завербованы россияне были, вероятно, одним из основных охотников за «сокровищами Винника» Тиграном Гамбаряном — специальным агентом департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов, подведомственной Минфину США.

Новый владелец

Летом 2018 года появились известия о том, что WEX хочет купить бывший киевский предприниматель, боец ополчения Донбасса, известный под боевым позывным Морячок — Дмитрий Хавченко (ныне глава Крымского ополчения Союза добровольцев Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

Тогда уже было очевидно, что WEX лихорадит: пользователи не могли вывести средства, сроки выплат сдвигались. Тем не менее с первого захода сделка с Хавченко не удалась: «Дата подписания итоговых документов по сделке с WEX со средним суточным оборотом в 20 миллионов долларов назначалась трижды, но в последний момент все срывалось», — говорил он сам. В августе стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. С кошельков пользователей начала пропадать криптовалюта — инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили 400 миллионов долларов.

И вот в декабре 2018 года контроль над сингапурской компанией World Exchange Services, которая является оператором WEX, получила Дарья Хавченко — дочь того самого Морячка. Он не смог зарегистрировать сделку на собственное имя. Хавченко заявляет, что перезапустит биржу и вернет пользователям активы, а также займется и поиском «сокровищ Винника». Западные спецслужбы тут же заявили, что сделали «открытие»: аж с 2014 года помощь ДНР и ЛНР осуществлялась из России через переводы в криптовалюте. Сам Морячок прямо заявляет, что «WEX станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик (ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии — прим. «Ленты.ру»)». Сроки запуска биржи пока не называются, но Хавченко явно настроен решительно.

Интересно, что главу Союза добровольцев Донбасса — экс-премьера ДНР Александра Бородая — многие считают человеком российских спецслужб, а украинская пресса прямо именовала его «генералом ФСБ». Новый фактический владелец WEX, напомним, — глава Крымского ополчения СДД. Есть ощущение, что в этом раунде криптосражения русские действительно выиграли. Что, собственно, и вызвало бурную истерику в западной прессе, впервые с 2014 года выдвинувшей обвинения в том, что «русская весна» финансировалась с помощью криптовалюты.

Похоже, западным «специалистам», которые, благодаря бдительности российских «коллег», лишились контроля за «криптообщаком» и допустили колоссальную утечку важнейшей политической информации, ничего не остается, кроме как «заносить хвосты» и «переводить стрелки». Что, конечно, они умеют делать в совершенстве. Последним косвенным свидетельством продолжающейся активности американских спецслужб являются транзакции на 199 тысяч биткоинов, проведенные 3 и 4 декабря в сети биткоина и разделенные на три порции — в 66 233, 66 452 и 66 378 биткоинов.