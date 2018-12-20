Росстат: Цены на бензин в России за неделю снизились на 0,1%

Москва, , 17:11 — REGNUM Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 10 по 16 декабря снизились на 0,1%. Об этом сообщает 20 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Отметим, что в течение пяти предыдущих недель потребительские цены на бензин в стране, по данным Росстата, в среднем не менялись.

Сообщается, что за последнюю неделю снижение цен на бензин наблюдалось в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее всего топливо подешевело в Брянске — на 1,3%, Саранске, Петрозаводске и Курске — на 0,6−0,9%.

Подорожание бензина зафиксировано в девяти центрах субъектов Федерации. Наибольший рост цен отмечен в Абакане — на 0,4%, Якутске — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на автомобильный бензин за неделю не изменились.

На столичных АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,59 до 47,48 рубля. В Санкт-Петербурге литр бензина АИ-92 стоил от 40,89 до 43,09 рубля, АИ-95 — от 44,29 до 46,99 рубля.