В тамбовском селе Калинин открылся фельдшерско-акушерский пункт

Тамбов, , 17:10 — REGNUM В посёлке Калинин Тамбовского района Тамбовской области состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта местной центральной районной больницы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Медицинскую помощь здесь смогут получить более 1 тыс. человек.

Фельдшерско-акушерский пункт ввели в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий. Общий объем финансирования составил 4,9 миллиона рублей, из них 3 миллиона — средства федерального бюджета, 1,9 миллиона рублей выделил бюджет области. Медицинскую помощь в комфортных современных условиях здесь будут получать более тысячи жителей поселка, половина из которых дети.

В здании фельдшерско-акушерского пункта созданы все необходимые условия для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. Здесь есть процедурный, смотровой кабинеты, кабинет для приема пациентов, комната для персонала и служебные помещения. Ежедневный доврачебный прием, а также осуществление назначений врача и прочих медицинских манипуляций будет проводить фельдшер, прием врача общей практики организован по графику еженедельно.

ФАП обеспечен горячим и холодным водоснабжением, канализацией, газовым отоплением, оснащен новой мебелью, в распоряжении медиков имеется необходимое оборудование для оказания своевременной медицинской помощи.

Качество и доступность медицинской помощи напрямую зависят от состояния лечебных учреждений. В Тамбовской области в соответствии с поручениями губернатора Александра Никитина проводится большая работа по укреплению материально-технической базы сельских больниц. По информации управления здравоохранения, за последние три года в Тамбовском районе отремонтированы Большелиповицкий и Кузьмино-гатьевский офисы врача общей практики, Александровский и Орловский ФАПы, а также стационарные отделения больницы, введены в эксплуатацию Богословский и Куксовский ФАПы. Общая сумма затрат — 35 миллионов рублей.