Правоохранители провели обыски в офисе «Укргаздобычи»

Киев, , 17:03 — REGNUM В офисе крупнейшей компании по добыче газа на Украине «Укргаздобыча» прошли обыски 19 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, обыски прошли у ряда руководителей производственных направлений компании. Обыски также продолжились 20 декабря. Отмечается, что компания сотрудничает с полицией и предоставляет всю необходимую информацию.

Официальной информации о том, почему прошли обыски, пока нет.

Напомним, в августе счета «Укргаздобычи» были арестованы решением суда. Компания обвиняется в нарушении договора о совместной деятельности с фирмой «Карпатыгаз».

Отметим, «Карпатыгаз» — это украинский филиал шведской фирмы Misen Energy AB. В июле «Укргаздобыча» разорвала контракт с этой компанией, поскольку она якобы не поставила «Укргаздобыче» измерительные станции.