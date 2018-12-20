С ценами на нефть не всё так плохо – мнение

Москва, , 16:22 — REGNUM Нефтяные котировки в ходе торгов 20 декабря обновили годовые минимумы, цена барреля Brent опускалась ниже $55 впервые с сентября 2017 года. Причин несколько. Это и более слабое, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. И опасения рынка в связи возможным снижением спроса на нефть и ее высоким предложением, а также из-за появления новых сигналов замедления мировой экономики в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Василий Свирин.

Однако не все так плохо. В последнее время видно, что давление одного из главных негативных факторов для нефти, сланцевой добычи, начинает уменьшаться. Число буровых установок, по данным агентства Baker Hughes, сокращается уже две недели подряд. И если эта тенденция получит развитие и данные 21 декабря укажут на очередное сокращение, это поддержит цены.

«Вдобавок не стоит списывать со счетов достигнутое в декабре 2018 года соглашение об ограничении добычи ОПЕК+. Очень скоро оно начнет давать положительный эффект, подталкивая баррель Brent выше отметки в $60. Так что при движении цены Brent ниже $55 за бочку она будет встречать мощную поддержку, которая будет выталкивать котировки обратно», — считает эксперт.

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