Грузстат: Россия – вторая по всем позициям внешней торговли Грузии

Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Россия последние годы стабильно занимает вторую позицию во внешней торговле Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии, внешнеторговый оборот между Грузией и Россией за январь-ноябрь 2018 года превысил $1,25 млрд и составил 11,1% от общего объема внешней торговли. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года внешняя торговля с Россией выросла более чем на $200 млн.

Экспорт из Грузии в Россию достиг $393,6 млн, что на 10% выше показателя за январь-ноябрь 2017 года. Импорт превысил $861 млн, что на 21,8% превышает показатель за этот же период прошлого года.

Если в январе-ноябре 2017 года по экспорту Россия занимала первую позицию, в этом году она уступила первенство Азербайджану (экспорт в который достиг $436 млн и почти вдвое вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Третью ступень по экспорту из Грузии занимает Армения (до $260 млн).

По импорту Россия уступает первую позицию Турции, из которой в январе-ноябре текущего года в Грузию поступило товаров и услуг более чем на $1,3 млрд, что на 9,3% превышает прошлогодний показатель. Третьим по импорту в Грузию стабильно является Китай, показатель которого вырос на 21,2% и достиг $777 млн.

Общий объем внешнеторгового оборота Грузии в январе-ноябре текущего года вырос на 18,6% и превысил $11,3 млрд. При этом экспорт увеличился на 24% и составил более $3 млрд, а импорт достиг 8,3 млрд, что на 16,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Внешняя торговля со странами СНГ превысил $3,9 млрд, что на 27,3% больше показателя за январь-ноябрь 2017 года. Внешнеторговый оборот со странами ЕС за этот же период вырос на 16,9% и достиг $3 млрд.