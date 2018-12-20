У рубля появился дополнительный позитив – эксперт

Москва, , 16:18 — REGNUM Российский рубль 19 декабря отскочил от минимумов, достигнутых 18 декабря против американского доллара. Хорошей новостью для всех валют развивающихся рынков, в том числе и для российской валюты, стало смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, которая объявило лишь о двух повышениях ставки в 2019 году и снижения уровня нейтральной ставки до 2,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

«Дополнительным позитивом для рубля может стать и планируемое снятие санкций с компаний Rusal и En+, которое оказывает поддержку рынку госдолга. Налоговые выплаты российских компаний поддерживают рубль», — полагает эксперт.

Однако продолжающее снижение цен на нефть оказывает сдерживающее влияние на курс российской валюты. Санкционное давление, хотя и ослабло в одном направлении, но растет по другим, что также препятствует серьезному укреплению рубля.

«21 декабря с большой долей вероятности российская валюта продолжит дрейф в сторону отметки в 68 рублей за доллар с промежуточной целью 67,70 руб. К евро российская валюта будет также слабеть, стремясь к 78 рублей за единицу европейской валюты», — считает Лысаков.

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