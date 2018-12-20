Большой финансовых стресс: об отмене национального роуминга

Москва, , 16:06 — REGNUM Для сотовых операторов подобное решение Госдумы РФ об отмене внутреннего роуминга в России — большой финансовых стресс, потому что плата за роуминг была одним из основных источников поступления средств, помимо пользования интернет-доступом и непосредственной платы за услуги связи, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«В «Мегафоне», например, оценили потери в 6 млрд рублей для операторов. Это большая сумма. Сотовые компании долго сопротивлялись подобным законодательным инициативам, но перевес сил в данном случае оказался на стороне пользователей услуг», — отметила эксперт.

Для потребителя поправки к закону, напротив, безусловно позитивны. Экономия будет весьма заметной особенно в летний период, когда российские граждане находятся в отпусках и перемещаются по территории России.

«Ориентировочно среднестатистический гражданин, уезжающий в отпуск раз в году на пару недель внутри страны, сэкономит примерно 500 рублей на отмене оплаты услуг роуминга», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенняя сессия Госдумы завершилась долгожданным решением: в третьем финальном чтении Госдума РФ приняла поправки к закону «О связи». Они отменяют внутренний роуминг в стране. Поправки вступают в силу с 1 июля 2019 года.

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