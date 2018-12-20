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В «Казахстанских железных дорогах» сменился глава совета директоров

Экономика

Кристиан Кун ранее занимал должность независимого директора

В «Казахстанских железных дорогах» сменился глава совета директоров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Поезд Казахстана. Железная дорога

Астана, 20 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Председателем совета директоров национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) назначен Кристиан Кун, сообщили 19 декабря на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Кун ранее занимал должность независимого директора, члена совета директоров КЖД. Он начал свой трудовой путь с научного сотрудника Института транспортировки, строительства железных дорог и операционной деятельности в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря первый заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин исключен из состава совета директоров компании «Казахстанские железные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: Первого вице-премьера Казахстана исключили из совета директоров КЖД

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