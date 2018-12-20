Россия производит 80% жизненно важных лекарств — Путин

Москва, , 15:40 — REGNUM Доля производимых в России жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.

Российские врачи должны меньше сотрудничать с производителями лекарств и больше думать о пациентах, отметил он, отвечая на вопрос о независимости лекарственной базы РФ от поставок из-за рубежа.

Президент добавил, что появился экспорт лекарственных препаратов из РФ, хотя и не слишком большой. Российские аналоги заграничных лекарств ничем не хуже.

В России работает программа по развитию фармакологической промышленности, доля собственных ЖНВЛП доведена до 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос о здоровье и самочувствии Путин ответил: «Не дождетесь!»

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM