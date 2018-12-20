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Россия производит 80% жизненно важных лекарств — Путин

Экономика

Российские врачи должны меньше сотрудничать с производителями лекарств

Россия производит 80% жизненно важных лекарств — Путин
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Таблетки

Москва, 20 декабря 2018, 15:40 — REGNUM  Доля производимых в России жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.

Российские врачи должны меньше сотрудничать с производителями лекарств и больше думать о пациентах, отметил он, отвечая на вопрос о независимости лекарственной базы РФ от поставок из-за рубежа.

Президент добавил, что появился экспорт лекарственных препаратов из РФ, хотя и не слишком большой. Российские аналоги заграничных лекарств ничем не хуже.

В России работает программа по развитию фармакологической промышленности, доля собственных ЖНВЛП доведена до 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос о здоровье и самочувствии Путин ответил: «Не дождетесь!»

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Пресс-конференция Владимира Путина
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