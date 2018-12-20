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Не дождётесь: Путин о своём здоровье

Экономика

…со здоровьем всё нормально

Не дождётесь: Путин о своём здоровье
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на татами

Москва, 20 декабря 2018, 15:29 — REGNUM  Не дождётесь, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Екатеринбурга о его здоровье, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мое здоровье такое же, как у всех граждан. Я занимаюсь спортом. Стараюсь следить за своим здоровьем», — сказал Путин.

По его словам, со здоровьем всё нормально. Никаких жалоб нет.

Как сообщало ИА REGNUM, многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам.

Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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