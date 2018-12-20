В Томске сообщили подробности создания беспилотного автомобиля для зимы

Томск, , 15:24 — REGNUM Томская команда разработчиков «СмартВижн», принимающая участие в создании беспилотного автомобиля для зимних условий, планирует представить машину в виде мини-грузовика, сообщает 20 декабря пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

На этой неделе электромобиль, выпущенный одним из российских заводов, прибудет в Томск. На базе его шасси компании и вузы, входящие в альянс «Техническое зрение», объединят свои технологии для создания беспилотника. Уже в начале 2019 года он пройдет испытания на территории Особой экономической зоны, где размещается большинство компаний альянса, а весной — на полигонах в Подмосковье, это предусмотрено условиями конкурса «Зимний город».

«Нам необходимо создать механику, приводы на все системы коммуникаций и систему управления — «мозг» этого беспилотного автомобиля. Потом, как мы планируем, он останется в Томске, и мы будем его постоянно дорабатывать. На дорогах общего пользования этот автомобиль, конечно, не появится, сейчас это запрещено законодательством — в России есть лишь две пилотные зоны, Татарстан и Москва, где могут ездить автомобили без водителя», — сообщил проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

Отмечается, что если разработка томской команды займет одно из призовых мест в конкурсе «Зимний город», у региональных властей будет шанс через правительство РФ согласовать пилотную зону для автомобилей-беспилотников и в Томской области. Сейчас регион уже выступает таким «пилотом» в отношении летательных аппаратов, реализуя федеральный проект «Тайга».

Томский госуниверситет принимает участие в разработке беспилотника как участник альянса «Техническое зрение». Недавно альянс заявил о готовности принять участие в конкурсе «Зимний город», по итогам которого в регионах РФ должны пройти испытания беспилотники, способные двигаться в автономном режиме в зимнее время года и в разное время суток с соблюдением Правил дорожного движения. Предполагается, что по итогам мероприятий в России будет создан автомобиль, способный преодолеть 50 километров в условиях зимы не более чем за три часа.

Читайте также: Иркутские студенты разработали ПО для беспилотных автомобилей