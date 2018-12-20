В Северо-Казахстанской области выявили ценовой сговор поставщиков угля

Петропавловск, Казахстан, , 15:22 — REGNUM Антимонопольное ведомство Казахстана вынесло уведомление о наличии в действиях ТОО «Северный Уголь» и ТОО «ТЭК «Альянс-Жолы» нарушений законодательства в области защиты прав потребителей, сообщили 20 декабря в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

Указанные компании оказывают услуги по розничной реализации угля в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области. Антимонопольное ведомство выявило согласованные действия компаний, направленные на ограничение конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор оптовых поставщиков угля на рынке Восточно-Казахстанской области.

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