Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:52:30 МСК

В Северо-Казахстанской области выявили ценовой сговор поставщиков угля

Экономика

Компании оказывают услуги по розничной реализации угля

Петропавловск, Казахстан, 20 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Антимонопольное ведомство Казахстана вынесло уведомление о наличии в действиях ТОО «Северный Уголь» и ТОО «ТЭК «Альянс-Жолы» нарушений законодательства в области защиты прав потребителей, сообщили 20 декабря в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

Указанные компании оказывают услуги по розничной реализации угля в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области. Антимонопольное ведомство выявило согласованные действия компаний, направленные на ограничение конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор оптовых поставщиков угля на рынке Восточно-Казахстанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили картельный сговор поставщиков угля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и защита прав потребителей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить