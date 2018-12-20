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Роль рубля возрастает — Путин

Экономика

Курс рубля должен быть стабильным

Роль рубля возрастает — Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 20 декабря 2018, 15:12 — REGNUM  В целом по данным МВФ объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, роль рубля будет укрепляться. «Чтобы рубль укреплялся в качестве резервной валюты, нужно сократить его волатильность», — считает Путин.

«Курс рубля должен быть стабильным. В целом в РФ, по его словам, это удается сделать, что связано с деятельностью Центрального банка РФ», — заметил президент.

Более того, Путин отметил, что курс рубля стабилен и оторвался от колебаний цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит итоговая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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