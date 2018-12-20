Путин пообещал проверить «Газпром» в Санкт-Петербурге

Москва, , 14:40 — REGNUM Очень многие жители Ленинградской области видят, как проходит мимо них «Северный поток», а газ не получают. «Газпром» не может пустить газе на Корельском перешейке (часть Петербурга и районы Ленобласти). Об этом сегодня, 20 декабря, президенту РФ Владимиру Путину пожаловался журналист из Санкт-Петербурга проходит на итоговой пресс-конференции главы российского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент взял на заметку инцидент с газовой трубой: трубу не проложили в одном из районов, но по актам закрыли объект. Кроме того, Путин пообещал проверить жалобы журналиста на роскошную жизнь «Газпрома», на чём летают сотрудники «Газпрома» и их дети.

«Но что касается газоснабжения внутри страны, оно растёт. Растёт и за рубеж — исторический максимум достигнут, и это нужно в том числе нашему бюджету», — подчеркнул Путин.

По его словам, газификация растёт, и проблема не только в «Газпроме». Компания доводит трубу до населённых пунктов, но распределение должно решаться с помощью регионами.

«Но я всё проверю», — заверил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит итоговая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.