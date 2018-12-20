Медведев поручил прекратить лицензии неэффективных недропользователей

Москва, , 14:39 — REGNUM Необходимо прекратить действие целого ряда лицензий, выданных недропользователям, заявил 20 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он попросил доложить «о результатах аудита так называемых спящих лицензий».

«Речь идёт о лицензиях, выполнение обязательств по которым компании просили отсрочить — перенести начало добычи на более поздний срок», — сказал Медведев.

По его словам, Минприроды проанализировало просьбы. И хотя внешние условия могут усложнить разработку месторождений, государству отсрочка невыгодна, поскольку добыча — это и инвестиции, и налоги, и рабочие места.

«И у нас есть примеры эффективной добычи и переработки полезных ископаемых в самых тяжёлых климатических условиях», — отметил он.

Медведев поручил правительству разобраться, кто столкнулся с объективными трудностями, а «кто просто не хочет или не может вкладываться по иным причинам, не желает работать».

«И какие меры нужно принять, чтобы лицензии получали только эффективные недропользователи. И, скажем прямо, какие меры необходимо принять, чтобы прекратить действие целого ряда ранее выданных лицензий», — заключил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России рассматривает проект сырьевой стратегии до 2035 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Геологоразведка может получить бюджетную поддержку — Медведев